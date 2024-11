Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax nähert sich wieder Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Montag seinen Puffer gegenüber der psychologisch wichtigen Marke von 19.000 Punkten vergrößert und wieder Kurs auf sein Rekordhoch genommen. Der deutsche Leitindex stieg in den ersten Handelsminuten um 1,04 Prozent auf 19.414,76 Punkte, mitunter wegen positiver Reaktionen auf die Quartalsberichte von Continental und Hannover Rück . Mitte Oktober hatte er bei knapp 19.675 Punkten ein Rekordhoch erreicht. Der MDax folgte dem Dax um 1,11 Prozent auf 26.885,73 Zähler nach oben. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 legte etwa ein Prozent zu.

Laut der Helaba war die vergangene Woche mit einer zwischenzeitlichen Annäherung an die 19.000 Punkte von großer Unsicherheit geprägt. Nach dem Wahlsieg Donald Trumps, dem Bruch der Ampel-Koalition und dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed glauben die Experten der hessisch-thüringischen Landesbank, dass die neue Woche etwas entspannter beginnt. "Offensichtlich überwiegt an den Börsen aktuell die Hoffnung auf eine unmittelbare bevorstehende Jahresend- beziehungsweise Weihnachtsrally", schrieb am Morgen der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners./tih/jha/