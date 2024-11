Presseschau: 'Südwest Presse' zu Klimagipfel in Baku

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Klimagipfel in Baku:

"Bedauerlich, wenn auch nicht überraschend, ist das weltweite Desinteresse an der Weltklimakonferenz in Aserbaidschan. Viele westliche Regierungschefs reisen gar nicht erst an. Politiker wie Olaf Scholz, Emmanuel Macron, Joe Biden oder Justin Trudeau, die sich im Kampf gegen den Klimawandel engagiert hatten, haben entweder ihren Zenit überschritten oder momentan andere Prioritäten. Dabei wären Fortschritte in der Klimadiplomatie wichtiger denn je. Die Erderwärmung lässt sich nicht durch unbezahlbare und daher zum Scheitern verurteilte Alleingänge aufhalten. Notwendig ist eine koordinierte Klimapolitik möglichst vieler Staaten. Anders ist die Erderwärmung nicht zu stoppen."