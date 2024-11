Schweizer SIX greift nach Londoner Handelsplattform Aquis

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Börsenkonzern SIX will die britische Handelsplattform Aquis Exchange übernehmen.

SIX biete 727 Pence pro Aktie, wie das im Besitz von rund 120 Banken stehende Unternehmen am Montag mitteilte. Das Angebot bewertet das gesamte ausgegebene und noch auszugebende Aktienkapital von Aquis mit rund 207 Millionen Pfund. Die 2012 gegründete Aquis mit Hauptsitz in London und einem EU-Standort in Paris betreibe ein multilaterales Handelssystem (MTF) für Aktien in 16 europäischen Märkten. Zudem lizenziere Aquis ihre Marktinfrastrukturtechnologien an externe Kunden, betreibe einen Primärmarkt für Wachstumsunternehmen in Großbritannien und biete Marktdaten an.

"Durch den Zusammenschluss wird das starke Angebot von Aquis unser Primärmarkt- und Datengeschäft erweitern und unsere bestehenden Wachstumssegmente ergänzen", erklärte SIX-Manager Bjørn Sibbern. Als Teil von SIX werde Aquis weiterhin unter ihrer bestehenden Marke und ihrem Geschäftsmodell operieren. Gleichzeitig profitiere Aquis von der Größe von SIX und zusätzlichen Investitionen in die Weiterentwicklung des Geschäfts.

SIX ist seit Jahren dabei, sein Börsengeschäft über Zukäufe auszubauen. Der größte Schritt war die Übernahme der spanischen BME im Jahr 2020. Mit der Akquisition von Aquis würde SIX eine paneuropäische Börsengruppe mit traditionellen Börsen und einem MTF-Geschäft schaffen. MTFs unterliegen geringeren Anforderungen als regulierte Börsen. Oft stehen sie im Wettbewerb zu Börsen.

Mit Aquis könne SIX Kunden in der Schweiz, Spanien und europaweit bedienen und einen wettbewerbsfähigen paneuropäischen Börsenplatz für Mittelstands- und Wachstumsfirmen schaffen, teilten die Schweizer weiter mit. Neben der Londoner Börse, der Deutschen Börse und Euronext ist SIX eine der größten Börsen Europas. Der Konzern mit Sitz in Zürich ist neben dem Börsenhandel auch in der Abwicklung von Transaktionen, im Finanzdatengeschäft und in der Zahlungsabwicklung tätig.

Aquis stehe hinter der Transkation. Künftige Wertschöpfung sei mit operativen und kommerziellen Risiken verbunden, erklärte Aquis-Chef Alasdair Haynes. "Das Barangebot verringert diese Risiken und bietet den Aquis-Aktionären einen sicheren Wert mit einer erheblichen Prämie." Gemessen am Freitags-Schlusskurs von 330 Pence pro Aquis-Aktie belaufe sich der Aufpreis auf 120 Prozent.

