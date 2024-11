Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax korrigiert - Bayer unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Wochenstart geht es am Dienstag für den Dax bereits wieder abwärts. Der deutsche Leitindex bleibt in Sichtweite seines Rekords vom Oktober auf Richtungssuche. Die von vielen Investoren erhoffte Jahresendrally lässt noch auf sich warten.

In den ersten Handelsminuten verlor der Dax rund ein Prozent auf 19.261 Punkte. Am Montag hatte er sich einmal mehr an der Hürde von 19.500 Punkten festgelaufen. Der MDax sank um 0,8 Prozent auf 26.788 Punkte. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 gab ein Prozent nach.

Das Handelsgeschehen bleibt von der Berichtssaison geprägt, auch wenn es abseits genügend politische Themen gibt. Am Dienstagmorgen enttäuschten aus dem Dax vor allem Bayer mit gekappten Zielen. Mit gut 8 Prozent Minus ging es für die Aktien runter auf das Niveau von 2004./ag/zb