Aktien New York Schluss: Anleger nehmen nach Trump-Rally Gewinne mit

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der vom Wahlsieg Donald Trumps beflügelten jüngsten Gewinnserie an den US-Aktienmärkten haben die Anleger am Dienstag einen Gang zurückgeschaltet. Nach einer tagelangen Rekordjagd dürften auch Gewinnmitnahmen eingesetzt haben. Der Dow Jones Industrial sank um 0,86 Prozent und schloss mit 43.910,98 Punkten. Der Leitindex hatte in den vergangenen Handelstagen kräftig zugelegt und dabei immer wieder Rekorde erreicht.

Der 500 Aktien umfassende S&P 500 gab um 0,29 Prozent auf 5.983,99 Punkte nach. Er konnte damit die 6.000-Punkte-Marke nicht halten. Der von Technologietiteln dominierte Nasdaq 100 schloss mit 0,17 Prozent im Minus bei 21.070,79 Zählern./bek/he