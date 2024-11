EQS-News: BluSky Carbon will seine Präsenz in Afrika erweitern

EQS-News: BluSky Carbon Inc. / Schlagwort(e): Vereinbarung

BluSky Carbon will seine Präsenz in Afrika erweitern



12.11.2024 / 11:10 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Das Unternehmen unterzeichnet eine Vereinbarung zur Gründung eines Joint Venture in Namibia

OLD SAYBROOK, CONNECTICUT / VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / IRW-Press / 12. November 2024 / BluSky Carbon Inc. (CSE: BSKY) (OTCQB: BSKCF) (FWB: QE4 /WKN: A401NM) („BluSky“ oder das „Unternehmen“), ein innovatives Startup-Unternehmen im Bereich der Umwelttechnologien für den Kohlenstoffabbau, freut sich bekannt zu geben, dass es eine vorläufige Joint-Venture-Vereinbarung mit der Ikigai Carbon Corporation („Ikigai“) unterzeichnet hat, die der Planung und Durchführung von zukünftigen Biokohle-Projekten in der afrikanischen Republik Namibia („Namibia“) dient.

Das Projekt ist als 50/50-Joint-Venture-Partnerschaft („JV“) zwischen BluSky und Ikigai strukturiert, in der beide Parteien gemeinsam an der Projektfinanzierung, Gründung von namibischen Firmen und Sicherung von Partnerschaften vor Ort arbeiten wollen. Die Partnerschaft wird sich auf den Einsatz der Biokohle-Technologie und damit verbundene Projekte in Namibia konzentrieren, bei denen die Biomasse-Pyrolyse-Technologie von BluSky zum Einsatz kommt, sowie auf Betriebs- und Beratungsdienstleistungen für die Herstellung von Biokohle und die Abscheidung von Kohlenstoff aus Biomasse.

Ikigai Carbon ist ein Venture-Studio, das sich dem Aufbau gewinnorientierter Unternehmen widmet, die Abfälle in wertvolle Ressourcen umwandeln, wobei der Schwerpunkt auf der Schaffung von Arbeitsplätzen und der Erzielung sozioökonomischer Vorteile für die örtlichen Gemeinden liegt.

Ikigai wird von Herrn Steen Rasmussen geleitet, der als erfahrener Unternehmer über entsprechende Fachkenntnisse an den Kapitalmärkten und im Bereich Emissionszertifikate verfügt. Steen zeichnete für das Wachstum von CarbonCredits.com verantwortlich, das sich zu einer führenden Medienplattform in diesem wachstumsstarken Sektor entwickelt hat, und hilft unter anderem bei der Erweiterung der Präsenz von BiocharToday.com, um die Welt über die unzähligen Vorteile von Biokohle zu informieren.

Ikigai hat globale Branchenbeziehungen in verschiedenen Wertschöpfungsketten der Abfallwirtschaft aufgebaut, unter anderem mit der in Namibia ansässigen Firma Omiti Biochar, die sich mit der Skalierung des Abbaus von Biomasse und deren Umwandlung in Biokohlenstoffprodukte (Pflanzenkohle, Holzkohle, Biokohle) beschäftigt und daneben Millionen von hochwertigen Biodiversitäts-Emissionszertifikaten generiert. Darüber hinaus hat das Team mit „Ikigai Circular Mining“ ein Programm zur Sanierung toxischer Bergbaustätten unter Einsatz des Abfallprodukts Biokohlenstoff in einem eigens entwickelten sechsstufigen Verfahren entwickelt.

Steen Rasmussen, Geschäftsführer von Ikigai Carbon, erklärt: „Ikigai Carbon freut sich sehr, gemeinsam mit BluSky Carbon die nächste Stufe unserer Technologie-Roadmap im ländlichen Namibia zu erklimmen, um Vorteile wie Gewinnbeteiligung, Arbeitsplätze, Zugang zu Strom und Wasser und Altlastensanierung zu schaffen, die der Gemeinschaft insgesamt zugute kommen.“

Im Rahmen der Vereinbarung wird BluSky der Partnerschaft oder dem möglichen gemeinsamen Unternehmen die Biomasse-Pyrolyse-Technologie zur Verfügung stellen, behält dabei aber die Eigentumsrechte an seiner Technologie und vergibt Lizenzen für dessen Nutzung für Partnerschaftszwecke in Namibia, und kümmert sich gemeinsam mit Ikigai bei Bedarf um eine entsprechende Projektfinanzierung. Ikigai Carbon wird die Geschäftsentwicklung leiten und die Beziehungen zu namibischen Regierungsvertretern, lokalen Interessengruppen und Betriebspartnern pflegen, indem es eine aktive Rolle in allen Bereichen des Projektmanagements übernimmt und mit BluSky bei der Sicherung der Projektfinanzierung zusammenarbeitet.

Das daraus resultierende Joint Venture, das im Rahmen einer finalisierten Joint-Venture-Vereinbarung (JVA) zwischen BluSky und Ikigai gebildet wird (im Folgenden das „Joint Venture“), hat das exklusive Vorkaufsrecht bei allen weiteren Biokohleprojekten oder damit verbundenen Umwelttechnologieprojekten, die von einer der Parteien in Namibia initiiert werden.

Will Hessert, CEO von BluSky Carbon, meint dazu: „Wir halten die Herstellung von Biokohle für einen Mechanismus, der möglicherweise zu den effektivsten in der wirtschaftlichen Entwicklung zählt. Dafür brauchen wir allerdings Partner, die extrem stabile Beziehungen zu den Interessengruppen vor Ort unterhalten. Ikigai hat in diesem Punkt ganz hervorragende Arbeit geleistet und wir freuen uns schon sehr auf die weitere Planung unserer gemeinsamen Anlagen in Namibia.“

Mehr über die Geschäftschancen im Bereich des Kohlenstoffabbaus in Namibia erfahren Sie in diesem kostenlosen und informativen Video-Interview mit BluSky-CEO Will Hessert: (FÜR VIDEO KLICKEN)

Über BluSky Carbon Inc. (CSE: BSKY) (OTCQB: BSKCF) (FWB: QE4 /WKN: A401NM)

BluSky ist ein auf erneuerbare Energien spezialisiertes Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kohlenstoff wieder in den Boden zurückzuführen –dort, wo er auch hingehört! Das Unternehmen wandelt organische und industrielle Abfälle in Biokohle, erneuerbare Energie und Karbonatgestein um und entwickelt bzw. verkauft Technologien zur Kohlenstoffsequestrierung. Die vorrangigen Zielsetzungen von BluSky sind (1) der Bau von Geräten zur Kohlendioxid-Abscheidung; (2) der Verkauf von Biokohle, die mit Geräten zur Kohlendioxid-Abscheidung hergestellt wird; und (3) der Verkauf von Emissionszertifikaten, die durch die Herstellung von Bioholzkohle generiert werden. Das Geschäftsmodell des Unternehmens basiert auf der wachsenden Notwendigkeit der Klimaneutralität und dem Streben nach einer Senkung der CO2-Emissionen.

BluSky Carbon notiert in Kanada an der CSE unter dem Handelssymbol BSKY, am OTCQB unter dem Symbol BSKCF und in Frankfurt, Deutschland (FWB) unter der Kennung QE4. BluSkys öffentliche Berichterstattung samt der dazugehörigen Dokumentation kann auf der Profilseite des Unternehmens unter SEDAR+ (www.sedarplus.ca) eingesehen werden. Für weitere Informationen zum Unternehmen besuchen Sie bitte die Webseite https://bluskycarbon.com/, schauen Sie sich unser Video an und melden Sie sich für unseren Newsletter an bzw. folgen Sie uns in den sozialen Medien auf Facebook, X (vormals twitter), Instagram oder LinkedIn.

IM NAMEN DES UNTERNEHMENS

William (“Will”) Hessert

Chief Executive Officer

Kontakt:

BluSky Carbon Inc.

35 Research Parkway,

Old Saybrook, CT, 06475

Tel: (860) 577-2080

Web: https://bluskycarbon.com/

E-Mail: info@bluskycarbon.com

Ansprechpartner für Vertriebskooperationen oder Partnerschaften:

Greg Pakiela, Business Development

greg.pakiela@bluskycarbon.com

Kontakt:

Ikigai Carbon Corp.

Steen Rasmussen

Web: ikigaicarbon.com

E-Mail: sr@ikigaicarbon.com

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen und Informationen, die, soweit sie keine historischen Tatsachen sind, „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen können, die auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Projektionen, Überzeugungen und Annahmen des Managements von BluSky über die Branche, in der es tätig ist, beruhen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen über die Möglichkeit, im Rahmen des Gemeinschaftsunternehmens Arbeiten durchzuführen, einschließlich der Bereitstellung von Maschinen, Ausrüstung oder Beratungsdiensten, und daraus Einnahmen zu erzielen. Zukunftsgerichtete Informationen können auch finanzielle und andere Prognosen sowie Aussagen über künftige Pläne, Strategien, Aussichten, Ziele oder wirtschaftliche Leistungen oder die diesen zugrunde liegenden Annahmen enthalten. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie „kann“, „würde“, „könnte“, „wird“, „wahrscheinlich“, „außer“, „antizipieren“, „glauben“, „beabsichtigen“, „planen“, „prognostizieren“, „projizieren“, „schätzen“, „Ausblick“ oder deren Verneinung oder anderen ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, die sich auf Sachverhalte beziehen, die keine historischen Tatsachen darstellen.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf aktuellen Erwartungen, Annahmen, Schätzungen, Prognosen, Projektionen, Analysen und Meinungen des Managements, die unter Berücksichtigung seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderer Faktoren gemacht wurden, die nach Ansicht des Managements die die Geschäftsleitung unter den gegebenen Umständen zu dem Zeitpunkt, an dem solche Aussagen gemacht werden, für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Zu den wesentlichen Faktoren und Annahmen, die zur Entwicklung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen herangezogen wurden, gehören unter anderem: die Fähigkeit des Unternehmens, die Arbeiten im Rahmen dieses JV in Namibia oder anderswo durchzuführen, und seine Fähigkeit, Maschinen, Ausrüstung oder Beratungsdienste bereitzustellen; die Einhaltung der behördlichen Vorschriften; die allgemeinen geschäftlichen, wirtschaftlichen und politischen Bedingungen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Pläne und Absichten erfolgreich umzusetzen; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zu angemessenen Bedingungen; die Fähigkeit des Unternehmens, qualifiziertes Personal anzuwerben und zu halten; der Wettbewerb auf dem Markt; die von den Konkurrenten angebotenen Produkte und Technologien; das Zustandekommen und die Aufrechterhaltung guter Beziehungen zu Behörden, Vertragspartnern, Dienstleistern und anderen Dritten; das anhaltende Wachstum der Branche für Kohlenstoffabscheidungstechnologie und die positive öffentliche Meinung über die Branche für Kohlenstoffabscheidungstechnologie.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Dazu gehören unter anderem die Fähigkeit der Gegenparteien des Unternehmens und anderer Interessengruppen, ihre jeweiligen Geschäftspläne zu verwirklichen, die Fähigkeit des Unternehmens, Maschinen, Ausrüstung oder Beratungsdienste Rahmen des Joint Ventures bereitzustellen, begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens, ein negativer Cashflow, eine Finanzlage und Betriebsergebnisse, die wesentlich von den Erwartungen abweichen, die Erwartung, dass in Zukunft Verluste anfallen und niemals Gewinne erzielt werden, der Bedarf an zusätzlichem Kapital zur Fortführung des Betriebs, die Abhängigkeit von Drittanbietern, der starke Wettbewerb durch Konkurrenten in der Branche der Kohlenstoffabscheidungstechnologie, technologische Veränderungen im Zusammenhang mit der Kohlenstoffabscheidung, die sich negativ auf die Akzeptanz der aktuellen Technologie oder der Produkte des Unternehmens auswirken können, Angebot und Nachfrage im Bereich der Reduzierung von Kohlenstoffemissionen sowie andere Risikofaktoren, die im geänderten Jahresrundschreiben des Unternehmens vom 16. Oktober 2024 beschrieben sind. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Darüber hinaus beziehen sich alle zukunftsgerichteten Informationen nur auf das Datum, an dem sie gemacht werden. Von Zeit zu Zeit treten neue Faktoren auf, und es ist dem Management des Unternehmens nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusagen und die Auswirkungen jedes einzelnen dieser Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens im Voraus zu beurteilen oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Erwartungen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, um sie Informationen oder Ereignissen nach dem Datum, an dem sie veröffentlicht wurden, Rechnung zu tragen oder um das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, unter anderem von den Wertpapiergesetzen.

Die CSE hat diese Mitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Angemessenheit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

12.11.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2027995 12.11.2024 CET/CEST