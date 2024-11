EQS-News: GESCO SE berichtet über die Ergebnisse der ersten 3 Quartale 2024

EQS-News: GESCO SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung

Nachfrageschwäche belastet weiterhin Umsatz und Ergebnis

Book-to-bill-Verhältnis von 1,05

Working Capital planmäßig reduziert

Die im Prime Standard notierte GESCO SE, eine Industriegruppe mittelständischer markt- und technologieführender Unternehmen, veröffentlichte heute ihre 9-Monatsmitteilung 2024.

Der Auftragseingang lag im Berichtszeitraum mit 400,6 Mio. € um 4,0% unter dem Vorjahr, jedoch deutlich über dem erzielten Umsatz. Damit ergibt sich ein Book-to-bill-Verhältnis von 1,05. Insgesamt erzielte die GESCO-Gruppe in den ersten drei Quartalen einen Umsatz von 382,9 Mio. € und lag damit deutlich unter dem Vorjahr. Diese Entwicklung spiegelt die allgemeine Nachfrageschwäche in Deutschland und Europa im Investitionsbereich wider, insbesondere auch die im für unsere größte Tochtergesellschaft Doerrenberg so wichtigen Maschinenbau. Erfreulich ist, dass wir keine Abwanderung von Kunden zu Wettbewerbern feststellen können.

Die geringeren Umsätze und vor allem auch negative Effekte aufgrund des niedrigen Preisniveaus bei Doerrenberg ließen das EBITDA im Berichtszeitraum von 44,5 Mio. € auf 26,5 Mio. € zurückgehen. Das EBIT fiel im Berichtszeitraum mit 9,2 Mio. € erheblich niedriger aus als im Vergleichszeitraum (Q1-Q3 2023: 28,8 Mio. €), ebenso wie der Konzernüberschuss nach Anteilen Dritter, der 5,4 Mio. € (Q1-Q3 2023: 19,6 Mio. €) erreichte.

Das Ergebnis je Aktie beträgt für den Berichtszeitraum 0,51 € (Q1 – Q3 2023: 1,80 €).

„Mit der Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr können wir natürlich nicht zufrieden sein“, sagt der zum 1. Oktober 2024 angetretene CEO Johannes Pfeffer, „und eine kurzfristige Besserung ist noch nicht absehbar. Nachdem ich nun alle Unternehmen der GESCO-Gruppe besucht habe und mir einen intensiven Eindruck verschaffen konnte, bin ich jedoch sehr zuversichtlich, dass wir von einer Verbesserung der Rahmenbedingungen überproportional profitieren werden und letztendlich gestärkt aus der derzeitigen Krise hervorgehen. Wir haben sehr leistungsstarke Unternehmen, deren Produkte essenzielle Kundenbedürfnisse decken. Ich sehe große Potentiale für Wachstum, sowohl in bestehenden Märkten als auch in neu zu erschließenden“.

Die vollständige 9-Monatsmitteilung 2024 steht unter www.gesco.de/investor-relations/finanzberichte zur Verfügung.

Wesentliche Kennzahlen des GESCO-Konzerns (IFRS) in Q1 - Q3 2024 Q1 – Q3 2023 Veränderung

(in%) Auftragseingang T€ 400.598 417.322 -4,0 Umsatz T€ 382.929 430.729 -11,1 EBITDA T€ 26.466 44.456 -40,5 EBIT T€ 12.729 31.164 -59,2 EBIT-Marge % 3,3 7,2 -391 bp EBT T€ 9.196 28.815 -68,1 Konzernergebnis1) T€ 5.369 19.564 -72,6 Ergebnis je Aktie € 0,51 1,80 -71,8 Eigenkapital pro Aktie € 26,07 25,64 1,7 Schlusskurs2) € 13,90 21,10 -34,1 Mitarbeiter3) Anzahl 1.868 1.904 -1,9

1)Nach Anteilen Dritter 2)XETRA-Schlusskurs zum Bilanzstichtag 3)Anzahl zum Bilanzstichtag

Über GESCO:

Die GESCO SE ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Prozess-, Ressourcen- sowie der Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO SE privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio von Hidden Champions des industriellen Mittelstands.

Kontakt:

Peter Alex

Head of Investor Relations

Tel. +49 (0) 202 24820-18

Fax +49 (0) 202 24820-49

E-Mail: ir@gesco.de

Internet: www.gesco.de

