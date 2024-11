IRW-News: Giant Mining Corp.: Giant Mining bestätigt kupferhaltige Brekzienzone mit Kernbohrung MHB-31 bei Majuba Hill in Nevada

IRW-PRESS: Giant Mining Corp.: Giant Mining bestätigt kupferhaltige Brekzienzone mit Kernbohrung MHB-31 bei Majuba Hill in Nevada

VANCOUVER, BC - 12. November 2024 / IRW-Press / Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5) (Giant Mining oder das Unternehmen) hat die abschließenden Untersuchungsergebnisse für MHB-31 (MHB-31) erhalten - der zweiten Kernbohrung, die bei seiner Kupfer-Silber-Porphyr-Lagerstätte Majuba Hill (Majuba Hill) in Pershing County im US-Bundesstaat Nevada durchgeführt wurde. Die Bohrung MHB-31 führte in die Brekzie am Rand der hochgradigen kupferhaltigen Brekzie, die von MHB-30 durchteuft wurde. Bohrloch MHB-31 lag über 600 Fuß (185 Meter) östlich von MHB-30 und durchschnitt den am Rand liegenden Brekzienbereich der kupferhaltigen Brekzie, wie in Abbildung 1 und 2 dargestellt ist.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77426/2024_11_12_BFG_DE_PRcom.001.png

Abbildung 1: Magmatisch-hydrothermale Brekzienkorridore und markante Brekzienkörper

MHB-31 ergab: 115 Fuß (35,1 Meter) mit 0,10 % Kupfer und 3 g/t Silber von 769 bis 884 Fuß (234,4-269,5 Meter).

Dies bestätigt Brekzienkontrollen an der Stelle sowie breite Zonen mit Kupfer- und Silbermineralisierung, was in dem vor den Bohrarbeiten 2024 durchgeführten technischen Bericht hervorgehoben wurde, so Buster Hunsaker, geologischer Berater für Giant Mining Corp. Diese Ergebnisse stimmen mit den Kupfergehalt-Bereichen überein, die in dem von RESPEC erstellten Explorationszielmodell im NI43-101-konformen Bericht von 2023 aufgezeigt wurden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77426/2024_11_12_BFG_DE_PRcom.002.jpeg

Abbildung 2: Drohnenfoto und Kreuzschnitt mit Sicht nach Norden

Nach dem Nachweis der hochgradigen kupferhaltigen Brekzie bei Majuba Hill freuen wir uns auf die nächste Phase des Bohrprogramms 2024, sagte David Greenway, CEO von Giant Mining. Dieses Verständnis wird unsere Bohrprogramme kostengünstiger gestalten, während wir das Potenzial der Lagerstätte ausschöpfen, um eine bedeutende inländische Kupferquelle für die Vereinigten Staaten und zum Vorteil aller Stakeholder von Giant Mining zu werden.

Die Kupfermineralisierung in den Brekzien-Rand-Zonen der hochgradigen kupferhaltigen Brekzien befindet sich in Limonit-Matrix-Brekzien, turmalinhaltigen Stockwerkzonen und turmalinhaltigen Bruchzonen, wie in Abbildung 3 dargestellt wird. Gewöhnlich tritt Kupfer als Azurit, Malachit, Cuprit und Chalkosin auf.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77426/2024_11_12_BFG_DE_PRcom.003.png

Abbildung 3: Kupfer im Brekzien-Rand mit Chalkosin und Cuprit aus MHB-31.

Linkes Foto: umfasst 879-884 Fuß (267,9-269,4 m) mit 0,44 % Cu und 6,6 g/t Ag.

Rechtes Foto: umfasst 909-914 Fuß (277,1- 278,6 m) mit 0,70 % Cu und 1,6 g/t Ag.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC) und Produktkette

Das Unternehmen führt im Projekt Majuba Hill Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollmaßnahmen unter Einhaltung der Guten Branchenpraxis durch. Die Proben werden in Stoff- oder Plastiksäcke gepackt und vom gesicherten Bohrkernlager von Giant Mining oder direkt von Woods Process zur Probenaufbereitungsanlage von ALS Labs in Elko (Nevada) gebracht. Anschließend bringt ALS Labs das aufbereitete Probenpulver zu seinem Analyselabor nach Nord-Vancouver, British Columbia.

Die Proben aus dem Bohrkern werden der Länge nach in zwei Hälften zersägt; eine Hälfte wird in einen mit Etikett versehenen Probensack aus Gewebe gepackt. Alle Proben werden auf ihren Gehalt an Kupfer, Gold, Silber und 33 weiteren Elementen untersucht. Gold wird nach dem bei ALS Labs angewendeten Au-AA23-Verfahren ermittelt; eine eingewogene Teilprobe (30 Gramm) wird dabei einer Flammprobe mit abschließender Atomabsorption unterzogen. Kupfer, Silber sowie die übrigen 31 Elemente werden nach der von ALS Labs angewendeten ME-ICP61-Methode bestimmt; es handelt sich dabei um einen Aufschluss aus vier Säuren mit anschließender induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissions-Spektroskopie (ICP-AES). Rund 10 % der übergebenen Proben sind Duplikate von Bohrkernen sowie standardmäßiges Referenzmaterial aus kupfer- und goldführendem Porphyr. Der Probenausschuss und das verbleibende Probenpulver werden von ALS Labs wieder eingesammelt.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von E.L. Buster Hunsaker III, CPG 8137, einem nicht unabhängigen beratenden Geologen überprüft und genehmigt. Er ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43- 101).

Über Giant Mining Corp.

Giant Mining Corp. beschäftigt sich mit der Identifizierung, der Prüfung und dem Erwerb von Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Aktiva im fortgeschrittenen Stadium. Das ist eine direkte Reaktion auf die weltweit steigende Nachfrage und das mangelnde Angebot an Edelmetallen, was durch den Green New Deal in den USA und den meisten anderen entwickelten Ländern mit ähnlichen Programmen gegen den Klimawandel hervorgerufen wird. Solche Programme sind stark abhängig von Silber, Gold und insbesondere Kupfer, um E-Fahrzeuge und andere erneuerbare Energiequellen zu produzieren und die für saubere und erschwingliche Elektrizität nötige Infrastruktur aufzubauen.

Sein Vorzeigeprojekt ist der Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill, der 156 Meilen (251 km) außerhalb von Reno (Nevada, USA) liegt. Der Auftrag des Managements besteht darin, sein Hauptaugenmerk auf sichere, bergbaufreundliche Rechtsprechungen zu richten, in denen die Regierungsbestimmungen Bergbaubetriebe unterstützen.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Für das Board von Giant Mining Corp.

David Greenway

David C. Greenway

President & CEO

