IRW-News: Patriot Battery Metals Inc.: Patriot liefert Update zu ESG-Initiativen und zur Erhebung von Umweltbasisdaten für Lithiumprojekt Shaakichiuwaanaan

IRW-PRESS: Patriot Battery Metals Inc.: Patriot liefert Update zu ESG-Initiativen und zur Erhebung von Umweltbasisdaten für Lithiumprojekt Shaakichiuwaanaan

Highlights

- Das Unternehmen hat die UL 2723 ECOLOGO® Certification for Mineral Exploration Companies erhalten - eine umfassende Zertifizierung, welche eine Prüfung durch glaubwürdige Dritte hinsichtlich ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Praktiken beinhaltet.

- Bericht zur nachhaltigen Erschließung 2023 (Sustainable Development Report) veröffentlicht.

- Es wurden plangemäß umfangreiche Feldprogramme zur Erhebung von Umweltbasisdaten durchgeführt, um unsere Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (Environmental and Social Impact Assessment, ESIA) für die Erschließung von Pegmatit CV5 zu unterstützen, welche weiterhin planmäßig im zweiten Halbjahr 2025 eingereicht werden soll.

o Die Felduntersuchungsarbeiten und die Ergebnisse stimmen weiterhin mit den Erwartungen des Unternehmens überein, wobei der Schwerpunkt nun auf der abschließenden Dokumentation und Vorlage der ESIA liegt, die für das Septemberquartal 2025 angestrebt wird.

- Website-Update fertiggestellt - enthält nun zusätzliche Informationen zum Bereich Environmental, Social and Governance (ESG)

Ken Brinsden, President, CEO & Managing Director des Unternehmens, erklärt: Wir sind stolz darauf, die UL 2723 ECOLOGO® Certification for Mineral Exploration Companies erhalten zu haben. Das Projekt Shaakichiuwaanaan von Patriot ist eines der aktivsten Explorationsprojekte in Québec und diese Zertifizierung bestätigt den Einsatz, den Patriot leistet, um unsere Aktivitäten zum Vorteil unserer Mitarbeiter, Gemeinschaften, Geschäftspartner und Aktionäre auf nachhaltige Weise auszuführen. Patriots Fortschritt bei der nachhaltigen Erschließung ist zudem in unserem 2023 Sustainable Development Report zusammengefasst, und der Inhalt unserer Website wurde aktualisiert, um unseren Stakeholdern mehr Informationen und Transparenz hinsichtlich unserer ESG-Erfüllung zu bieten.

Alix Drapack, Executive VP ESG des Unternehmens, meint: Die Erhebung der Umweltbasisdaten auf dem Projekt Shaakichiuwaanaan hat 2022 begonnen und wurde 2023 und 2024 mit Unterstützung durch unsere Umweltberater WSP und Niigaan (ein Cree-Unternehmen) fortgesetzt. Wir hatten Glück, vor Ort von Mitgliedern der Cree Nation of Chisasibi begleitet zu werden, und profitierten von ihrer Kenntnis des Landes. Nach einer schwierigen Feldsaison 2023, die auf Waldbrände zurückzuführen war, erwies sich 2024 als idealer Frühling/Sommer/Herbst für die Datenerhebung und Patriot befindet sich weiterhin planmäßig auf dem Weg, im zweiten Halbjahr 2025 unsere umfassende ESIA einzureichen.

11. November 2024 - Vancouver, BC, Kanada / 12. November 2024 - Sydney, Australien / IRW-Press / Patriot Battery Metals Inc. (das Unternehmen oder Patriot) (TSX-V: PMET) (ASX: PMT) (OTCQX: PMETF) (FWB: R9GA) freut sich, ein Update zu drei wesentlichen ESG-Initiativen und eine Zusammenfassung unseres Programms 2024 zur Erhebung von Umweltbasisdaten auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Shaakichiuwaanaan (das Konzessionsgebiet oder Projekt) bekannt zu geben - früher als Corvette bekannt. Das Konzessionsgebiet Shaakichiuwaanaan befindet sich in der Region Eeyou Istchee James Bay in Quebec, das ganzjährig über eine Allwetterstraße zugängig ist und in der Nähe bedeutender regionaler Schlüsselinfrastruktur liegt.

UL 2723 ECOLOGO® Certification for Mineral Exploration Companies

Am 30. September 2024 erhielt Patriot die Desktop-Audit-Zertifizierung im Rahmen der UL 2723 ECOLOGO® Certification for Mineral Exploration Companies. Das Unternehmen durchlief erfolgreich die letzte Phase des Zertifizierungsverfahrens, welche die Audit-Resultate, Nutzung des Kennzeichens UL ECOLOGO® und Aufnahme in der SPOT-Datenbank von UL für nachhaltige Produkte umfasst.

Die UL ECOLOGO® Certification for Mineral Exploration Companies ist die erste umfassende Zertifizierung für Mineralexplorationsunternehmen und ihre Dienstleistungsunternehmen, die eine Prüfung durch glaubwürdige Dritte hinsichtlich ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Praktiken beinhaltet. Weitere Informationen zu der UL ECOLOGO® Certification for Mineral Exploration Companies finden Sie auf der Website von Underwriters Laboratories of Canada: https://canada.ul.com/ulcprograms/explore/

Am 17. November 2023 reichte Patriot das Handbuch zu den Richtlinien und Verfahren für den Desktop-Audit-Prozess an Underwriters Laboratories of Canada (UL) ein. Der UL-Auditor überprüfte die Unterlagen, die von dem Unternehmen eingereicht wurden, und gewährte die Desktop-Audit-Zertifizierung am 30. September 2024. Der nächste Schritt ist ein Besuch des UL-Auditors am Standort Shaakichiuwaanaan Anfang nächsten Jahres.

Bericht zur nachhaltigen Erschließung 2023

Patriot freut sich, die Veröffentlichung seines ersten jährlichen Berichts zur nachhaltigen Erschließung bekannt zu geben, der die Aktivitäten von Patriot Battery Metals Inc. und allen seinen Tochtergesellschaften, einschließlich Innova Lithium Inc., beinhaltet. Der Schwerpunkt liegt dabei besonders auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen - früher als Corvette bekannten - Projekt Shaakichiuwaanaan, das sich in der Region Eeyou Istchee James Bay in Quebec befindet. Der Bericht mit dem Titel The beginning of our journey (Der Anfang unserer Reise) beschreibt die Leistung des Unternehmens hinsichtlich der nachhaltigen Erschließung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023. Der Bericht liefert Informationen zu der Vision des Unternehmens sowie dem Stand wesentlicher Themen und macht Angaben zu seinem ESG-Ansatz.

Update zur Erhebung der Umweltbasisdaten

Im November 2023 überreichte das Unternehmen der Regierung von Québec (dem Ministère de lEnvironnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs oder MELCCFP) die vorläufige Informationserklärung (Preliminary Information Statement) für sein zu 100 % unternehmenseigenes - früher als Corvette bekanntes - Projekt Shaakichiuwaanaan (das Projekt), welches in der Region Eeyou Istchee James Bay in Quebec liegt. Im April 2024 erhielt das Unternehmen die Richtlinien vom MELCCFP, welche den Umfang und die Beschaffenheit der ESIA erläutern. Die ESIA soll weiterhin planmäßig im zweiten Halbjahr 2025 fertiggestellt werden.

Die Erhebung der Umweltbasisdaten auf dem Projekt Shaakichiuwaanaan begann im Jahr 2022 und setzte sich 2023 und 2024 mit Unterstützung von WSP und Niigaan (ein Cree-Unternehmen) fort. Es wurden mehrere Feldprogramme durchgeführt, darunter Wasserqualität, Hydrologie, Fischerei, Bodenqualität, Vögel, Fledermäuse, Vegetation und Sumpfgebiete. Arbeiten im Bereich Archäologie und visuelle Bewertung wurden ebenfalls vor Ort abgeschlossen.

In dem fast 3-jährigen Zeitraum der Ausgangs- und Detaildatenerhebung vor Ort stimmten die Informationen stets mit den Erwartungen des Unternehmens bei dieser Stufe der Projektbewertung überein. Nachdem die Umweltdatenbank von Shaakichiuwaanaan nun gut mit Felddaten gefüllt ist, verlagert sich der Schwerpunkt auf die ausführliche Dokumentation der ESIA und seiner im Septemberquartal 2025 angestrebten Vorlage.

UNTERSUCHUNGSARBEITEN - DETAIL

- Zu den Feldstudienprogrammen, die in die zukünftige ESIA einfließen, gehören (aber nicht beschränkt auf): Ausgangsstudien zur Wasserqualität, darunter die Errichtung von 24 Überwachungsstationen im Studiengebiet des Projekts, wo von 2022 bis 2024 sechsmal Proben entnommen worden. Probenahmen vom Sediment und von benthischen Wirbellosen wurden im Herbst 2024 ebenfalls unternommen.

- Das Hydrologieprogramm umfasste Messungen des Wasserflusses und der Wasserhöhe an den 11 hydrometrischen Stationen, die bei den Seen und Flüssen im Studiengebiet eingerichtet wurden. Diese hydrologischen Stationen sind seit 2022 dreimal pro Jahr aufgesucht wurden: während des Frühlingshochwassers, Niedrigwassers und Herbsthochwassers.

- Während der Angelsaison 2024 wurde im Studiengebiet des Projekts Fischfang betrieben. Die Aktivitäten konzentrierten sich auf die Charakterisierung des Habitats, Bemusterung von Fischen sowie Wasserprobenahmen für eine eDNA-Analyse, um das Vorkommen von Fischen in Gewässern nachzuweisen, in denen keine Fische gefangen wurden. Während den Bestandsaufnahmen wurde besonders auf die Abgrenzung von gesetzlichem Fisch-Habitat in allen permanenten und temporären Gewässern und Flüssen geachtet.

- Die Untersuchung der Bodenqualität umfasste Probenahmen und Analysen von Erde aus Bohrlöchern innerhalb der geplanten Grundfläche des Projekts, sowie Probenahmen von fünf zusätzlichen Schürfgräben, um die Ausarbeitung von Bodenkartierungen zu ermöglichen.

- Vogelstudien fanden im gesamten Studiengebiet sowohl aus der Ferne als auch in Person statt. Es wurden mehrere akustische Aufnahmestationen installiert, und im Sommer 2024 wurde eine umfassende ornithologische Studie über einen Zeitraum von 15 Tagen abgehalten. Akustische Stationen, um Fledermausrufe aufzunehmen, wurden ebenfalls im Studiengebiet angebracht, wobei die Daten je nach der Jahreszeit zur Analyse erfasst wurden. Eine Untersuchung der Vegetation und Sumpfgebiete fand im Sommer 2024 statt, um Sumpfgebiete abzugrenzen und eventuelle seltene Pflanzen im Studiengebiet zu identifizieren.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77434/2024-11-10_ESGUpdate_ger_PRcom.001.png

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77434/2024-11-10_ESGUpdate_ger_PRcom.002.png

Abbildung 1: Techniker bei der Ausführung von Hydrologie- und Fischereiarbeiten im Studiengebiet des Projekts.

- Zonen mit indigenem archäologischem Potenzial wurden anhand von Desktop-Studien und mit einem Überflug des Studiengebietes, der im Jahr 2024 durchgeführt wurde, bestimmt. Eine archäologische Felduntersuchung ist für 2025 geplant, um das Vorliegen von archäologischen oder kulturellen Artefakten innerhalb dieser identifizierten Zonen nachzuweisen.

- Eine Landschaftsinventur wurde im Jahr 2024 unternommen, um die jeweiligen Lichtbedingungen im Studiengebiet und der Umgebung zu dokumentieren, so dass eindringendes Licht, Klarheit des Himmels und Landschaften genau bezeichnet werden können. Ferner sollte bereits vorhandenes Licht im Gebiet bestätigt werden. Von der Landschaft (Tag und Nacht) wurden ebenfalls an zahlreichen Stationen Fotos gemacht, um die vorliegenden Bedingungen zu dokumentieren und zukünftige Umstände im Zusammenhang mit dem Projekt simulieren zu können.

- Als Stationen zur Geräuschüberwachung wurden sechs Stellen identifiziert. An jeder dieser Stationen wird im November 24 Stunden lang eine Station zur Geräuschüberwachung errichtet, um die Ausgangsgeräuschpegel festzulegen, die das Studiengebiet des Projekts umgeben. Die Stellen wurden nach Beratung mit den Cree-Partnern des Unternehmens ausgesucht, da sie als möglicherweise empfindliche Rezeptoren in der Nähe des Standorts und an der Trans-Taiga-Straße angesehen werden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77434/2024-11-10_ESGUpdate_ger_PRcom.003.png

Abbildung 2: Techniker, die vor Ort Vegetationsstudien und Probenahmen zur Wasserqualität vornehmen.

Update zur Website von Patriot

Um unseren Stakeholdern Transparenz zu bieten und klare Informationen zu unserem ESG-Ansatz und -Erfolg zu vermitteln und zu veröffentlichen, hat Patriot seine Website aktualisiert, so dass sie zusätzliche Informationen enthält. Sie ist auf Französisch und Englisch verfügbar.

Zu den Highlights gehören die Bekanntgabe unserer neu anerkannten und angenommenen Richtlinien im Bereich Gesundheitsschutz und Sicherheit, Umwelt, Gemeinschaftsbeziehungen sowie lokale und verantwortungsvolle Beschaffung. Die Website stellt Patriots Zwecksetzung, Vision und Wofür wir stehen vor. Wir haben eine Nachhaltigkeits-Page mit Teilbereichen zum Thema Gesundheitsschutz und Sicherheit, Umwelt, unseren Mitarbeitern und Gemeinschaft sowie sozioökonomische Entwicklung aufgenommen. Zu guter Letzt haben wir einen Informations-Hub hinzugefügt, um unseren Stakeholdern einfachen Zugang zu Unterlagen zu bieten, die unsere Nachhaltigkeitsleistung, Statuten, Verordnungen, Richtlinien, Governance und weitere mit unseren Aktivitäten verbundene Themen betreffen. Unter den Links können die Unterlagen aufgerufen/heruntergeladen werden.

Die nächsten Schritte

Bei den Frühling-Sommer-Herbst-Arbeiten 2024 wurde die bisher umfangreichste Erhebung von Umweltbasisdaten am Standort vorgenommen. Diese Standortarbeiten werden voraussichtlich im November für die Saison abgeschlossen werden, woraufhin sektorspezifische Berichterstattungen für alle Komponenten erfolgen werden, die in die Einschätzung der Auswirkungen des Projekts einfließen. Es ist ein kleines Winter-Frühling-Feldprogramm 2025 geplant, um die Anforderungen zu erfüllen, die in den MELCCFP-Richtlinien vorgegeben sind.

Die Einreichung der ESIA für das Projekt Shaakichiuwaanaan im zweiten Halbjahr 2025 verläuft weiterhin planmäßig.

Qualifizierter Sachverständiger / sachkundige Person

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf das Konzessionsgebiet Shaakichiuwaanaan beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Darren L. Smith, M.Sc., P.Geo. zusammengestellt wurden, der ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects und ein Mitglied des Ordre des Géologues du Québec (Geologist Permit number 1968) sowie der Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (member number 87868) ist. Herr Smith hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Herr Smith ist ein Executive und Vice President of Exploration bei Patriot Battery Metals Inc. und besitzt Stammaktien und Optionen des Unternehmens.

Herr Smith verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung, die Art der Lagerstätte und die durchgeführten Aktivitäten relevant ist, um sich als sachkundige Person gemäß Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (the JORC Code) zu qualifizieren. Herr Smith erklärt sich damit einverstanden, dass die auf seinen Informationen basierenden Sachverhalte in dieser Pressemeldung in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, wiedergegeben werden.

Über Patriot Battery Metals Inc.

Patriot Battery Metals Inc. ist ein Hartgestein-Lithiumexplorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebietes Shaakichiuwaanaan (früher als Corvette bekannt) konzentriert, das in der Region Eeyou Istchee James Bay in Quebec, Kanada, liegt und ganzjährig über eine Allwetterstraße erreichbar ist und in der Nähe der regionalen Stromleitungsinfrastruktur liegt. Die Mineralressource Shaakichiuwaanaan1, die die Spodumen-Pegmatite CV5 und CV13 einschließt, beläuft sich auf insgesamt 80,1 Mio. Tonnen mit 1,44 % Li2O in der Kategorie angedeutet und 62,5 Mio. Tonnen mit 1,31 % Li2O in der Kategorie vermutet und gilt als die größte Lithiumpegmatit-Ressource in Nord-, Mittel- und Südamerika und als die achtgrößte Lithiumpegmatit-Ressource der Welt. Darüber hinaus beherbergt das Konzessionsgebiet Shaakichiuwaanaan mehrere andere Spodumen-Pegmatit-Cluster, die noch durch Bohrungen überprüft werden müssen, sowie bedeutende Gebiete mit vielversprechenden Trends, die noch bewertet werden müssen.

1 Die Mineralressourcenschätzung (80,1 Mio. t mit 1,44 % Li2O und 163 ppm Ta2O5 in der Kategorie angedeutet, und 62,5 Mio. t mit 1,31% Li2O und 147 ppm Ta2O5 ppm in der Kategorie vermutet) für Shaakichiuwaanaan (CV5 & CV13) wird mit einem Cut-off-Gehalt von 0,40 % Li2O (Tagebau), 0,60 % Li2O (Untertagebau CV5) und 0,80 % Li2O (Untertagebau CV13) berichtet, Stichtag ist der 27. Juni 2024 (durch Bohrung CV24-526). Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine wirtschaftliche Machbarkeit ergeben.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an uns unter info@patriotbatterymetals.com oder unter der Rufnummer +1 (604) 279-8709 oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.patriotbatterymetals.com. Die verfügbaren Explorationsdaten entnehmen Sie bitte den kontinuierlichen Veröffentlichungen des Unternehmens, die Sie unter seinem Profil auf www.sedarplus.ca und www.asx.com.au finden.

Diese Pressemeldung wurde vom Board of Directors freigegeben.

KEN BRINSDEN

Kenneth Brinsden, President, CEO & Managing Director

Olivier Caza-Lapointe

Head, Investor Relations

T: +1 (514) 913-5264

E: ocazalapointe@patriotbatterymetals.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements bereitzustellen, die es Investoren und anderen ermöglichen, ein besseres Verständnis der Geschäftspläne und der finanziellen Leistung und Lage des Unternehmens zu erlangen.

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Tatsachen darstellen, und die sich auf die Strategie des Unternehmens, den zukünftigen operativen Betrieb, die technischen Bewertungen, die Aussichten, die Pläne und die Ziele des Managements beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel an Wörtern wie planen, erwarten, schätzen, beabsichtigen, vorhersehen, glauben oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden können, könnten, würden, dürften oder werden, eintreten oder erreicht werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung gehören unter anderem Aussagen über die Veröffentlichung der ESIA, das Winter-Frühjahrs-Feldprogramm 2025 und die voraussichtliche Erhebung von Umwelt-Basisdaten. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, die, falls sie nicht zutreffen, dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen Informationen oder Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Informationen oder Aussagen als richtig erweisen werden. Zu den wichtigsten Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Informationen des Unternehmens beruhen, zählen unter anderem, dass die geplanten Explorations- und Mineralressourcenschätzungen auf dem Konzessionsgebiet wie erwartet fortgesetzt werden, die Genauigkeit der Reserven- und Ressourcenschätzungen, die Klassifizierung der Ressourcen als vermutet und die Annahmen, auf denen die Reserven- und Ressourcenschätzungen basieren, die langfristige Nachfrage nach Spodumen und dass die Explorations- und Erschließungsergebnisse weiterhin die aktuellen Pläne des Managements für die Erschließung des Konzessionsgebiets und die Erwartungen für das Projekt unterstützen.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht alle Faktoren und Annahmen enthält, die möglicherweise verwendet wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen auch Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist und die sich in erheblichem Maße nachteilig auf die Geschäftstätigkeit, die Finanzlage, die Ergebnisse des operativen Betriebs und die Wachstumsaussichten des Unternehmens auswirken können. Zu den Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, und den Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, zählen unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, die Pläne in Bezug auf das Projekt des Unternehmens umzusetzen, einschließlich des Zeitplans. Darüber hinaus werden die Leser darauf hingewiesen, die detaillierte Risikodiskussion im jüngsten Jahresinformationsblatt des Unternehmens, das auf SEDAR+ veröffentlicht wurde und auf das in dieser Pressemitteilung verwiesen wird, sorgfältig zu lesen, um ein umfassenderes Verständnis der Risiken und Ungewissheiten zu erhalten, die sich auf die Geschäfte und operativen Betriebe des Unternehmens auswirken.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, und versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Informationen erwartet werden. Diese Risiken erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit; sie sollten jedoch sorgfältig geprüft werden. Sollte sich eines dieser Risiken oder Ungewissheiten verwirklichen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Aufgrund der den zukunftsgerichteten Aussagen innewohnenden Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollen den Anlegern helfen, die Geschäftspläne, die finanzielle Leistung und den Zustand des Unternehmens zu verstehen, und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden nur zum Datum dieses Dokuments gemacht. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Das Unternehmen qualifiziert alle seine zukunftsgerichteten Aussagen durch diese Warnhinweise.

ERKLÄRUNG DES QUALIFIZIERTEN SACHVERSTÄNDIGEN (ASX LISTING RULE 5.23)

Die Mineralressourcenschätzung in dieser Pressemitteilung wurde vom Unternehmen in Übereinstimmung mit ASX Listing Rule 5.8 am 5. August 2024 gemeldet. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung keine von der zuständigen Person überprüften neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der Pressemitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen in der Pressemitteilung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich verändert haben. Das Unternehmen bestätigt, dass zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung die Form und der Kontext, in dem die Ergebnisse der zuständigen Person dargestellt werden, nicht wesentlich gegenüber der ursprünglichen Pressemitteilung geändert wurden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77434

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77434&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA70337R1073

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.