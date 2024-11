Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Scholz/Trump

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Scholz/Trump:

"Nach Lage der Dinge wird es auf Scholz nicht mehr (lange) ankommen. Deshalb ist es nicht ganz so entscheidend, was er mit Trump besprochen hat. Auffällig ist allerdings die Wortwahl: Dass der Bundeskanzler nun auf eine "Rückkehr des Friedens in Europa" hinarbeiten will, wie es nach seinem Telefonat mit dem alten und neuen US-Präsidenten hieß, klingt etwas anders als der Treueschwur zur Unterstützung der Ukraine, den er noch vergangene Woche bei der Entlassung Lindners ablegte. Auf seinen letzten Metern macht der "Friedenskanzler" einen Schritt zu auf Trump, der ja auch in Nahost alle Kriege beenden will. Das könnte durchaus ein Vorgeschmack sein auf die deutsche und europäische Außenpolitik der nächsten Zeit."/yyzz/DP/ngu