3 deutsche Aktien, bei denen 2025 neue Allzeithochs wahrscheinlich sein könnten!

Aktien, mit neuen Allzeithochs gesucht? Der deutsche Aktienmarkt konnte im laufenden Jahr mit einem Plus im Leitindex DAX 40 von 14 % eine durchaus respektable Performance aufweisen, insbesondere angesichts der herausfordernden wirtschaftlichen Lage mit einem Null-Wachstum beim BIP.

Dennoch könnten auch im Jahr 2025 attraktive Anlagechancen mit Unternehmen aus dem DAX 40 bestehen. Insbesondere Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen und wachstumsstarken Aussichten könnten sich als vielversprechend erweisen und neue Allzeithochs erreichen.

Beispielhaft seien hier Heidelberg Materials (WKN: 604700) und SAP (WKN: 716460) genannt, ebenso die Deutsche Börse (WKN: 581005). Im Folgenden möchte ich einmal ihre Geschäftsmodelle, Wachstumstreiber und Bewertungen näher beleuchten.

Heidelberg Materials

Die Aktie von Heidelberg Materials, einem der weltweit führenden Baustoffhersteller, konnte den Markt mit einer Performance von 26 % bereits im laufenden Jahr sichtlich abhängen.

Der Konzern bezeichnet sich als globaler Marktführer bei Zuschlagstoffen. Weltweit ist er die Nummer zwei bei Zement und die Nummer drei bei Transportbeton. Damit ist bereits ein wesentliches Kriterium des Value-Investing erfüllt.

Heidelberg Materials hat jedoch noch mehr zu bieten, insbesondere im Hinblick auf die Megatrends. Das Unternehmen profitiert beispielsweise von globalen Infrastrukturprojekten und dem steigenden Bedarf an nachhaltigen Baustoffen. Aber auch die Urbanisierung spielt dem Konzern in die Karten.

Obwohl das Unternehmen im laufenden Jahr mit rückläufigen Umsätzen kämpft, befindet es sich langfristig gesehen auf einem soliden Wachstumskurs. Über zehn Jahre hinweg konnte ein mittleres einstelliges Umsatzwachstum verzeichnet werden. Beim EPS fällt dies sogar zweistellig aus. Die nun global fallenden Zinsen könnten in mehrfacher Sicht Rückenwind geben.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8 lässt auf eine moderate Bewertung schließen. Ebenfalls attraktiv ist die erwartete Dividendenrendite von rund 3 % (Stand: 5.11.24, Morningstar).

Nicht unwahrscheinlich ist, dass – vor dem Hintergrund der globalen Bau- und Nachhaltigkeitstrends sowie sinkender Zinsen – die Möglichkeit auf neue Höchststände besteht. Das letzte Rekordhoch wurde im Jahr 2007 bei 111,90 Euro erreicht. Bei einem weiteren Kursanstieg von 9,3 % würde die Grenze überschritten werden.

SAP-Aktie

Auch SAP, Europas größter Softwarekonzern, könnte eine ähnliche Entwicklung an der Börse durchlaufen. Das Walldorfer Unternehmen bedient eine Vielzahl an Branchen und unterstützt seine Kunden dabei, ihre Geschäftsprozesse effizienter und transparenter zu gestalten. Im Bereich des Enterprise Resource Planning (ERP) sind die Schwaben Weltmarktführer.

International hat der Anbieter für Unternehmenssoftware mit seinen cloudbasierten Lösungen mittlerweile gut Anschluss an den Wettbewerb gefunden, was ein wesentlicher Faktor für neue Allzeithochs sein dürfte.

Aber auch der Wandel hin zur Cloud und der Ausbau von SAP S/4HANA, der neuesten Generation der SAP-ERP-Software, sind wichtige Wachstumstreiber. Der Markt für Cloud-Lösungen ist von entscheidender Bedeutung, da Unternehmen zunehmend auf flexible und skalierbare Softwarelösungen setzen. Auch KI-Anwendungen, die bei einer wachsenden Kundenzahl auf Zustimmung stoßen, sollten sich als Wachstumsmotor erweisen.

Die jüngst veröffentlichten Zahlen zum vergangenen Quartal sind dabei durchaus positiv zu werten. Insbesondere der um 25 % gestiegene Umsatz im Cloud-Bereich sowie das nahezu zweistellige Wachstum des Konzernumsatzes haben bei Investoren für Zufriedenheit gesorgt. Für das Gesamtjahr 2024 wird mit einer Fortsetzung dieser positiven Entwicklung gerechnet.

Die Bewertung der SAP-Aktie erfolgt aktuell mit einem sichtlichen Aufschlag. Ein erwartetes KGV von über 34 (Stand: 5.11.24, Morningstar) ist nicht günstig, international gesehen jedoch auch nicht überaus teuer für ein Unternehmen mit entsprechender Marktposition und Wachstumschancen.

Trotz hoher Bewertung könnte die Möglichkeit neuer Allzeithochs bestehen. Die anhaltende Dynamik sowie die intakten Megatrends von Digitalisierung, Cloud und KI sprechen für eine weiterhin positive Entwicklung. Zuletzt wurden neue Allzeithochs Ende Oktober 2024 bei 224,60 Euro erreicht. Derzeit liegt die Aktie nur rund fünf Prozent darunter.

Deutsche Börse

Die Aktie der Deutschen Börse könnte 2025 ebenfalls neue Allzeithochs erreichen. Sie stellt das Rückgrat der deutschen Finanzmärkte dar und betreibt unter anderem die Frankfurter Börse sowie die Plattform Xetra.

Die Einnahmen werden aus Handelsgebühren, Clearing sowie Marktdaten- und Abwicklungsservices generiert. Insbesondere bei unruhigen Börsen lassen sich hohe Einnahmen verzeichnen.

Wachstumstreiber sind die zunehmende Beliebtheit von Investitionen in Derivate und ETFs sowie das Wachstum im Bereich nachhaltiger Investitionen. Ein Megatrend ist der immer größer werdende Finanzmarkt.

Aber auch Krypto und Software dürften für Fantasie sorgen. Besonders im letzteren Bereich zeigte die hessische Firma eine proaktive Haltung. Im Jahr 2023 erwarb man die dänische Firma SimCorp A/S für knapp vier Milliarden Euro und damit einen internationalen Anbieter von Software für die Finanzindustrie. Es ist davon auszugehen, dass dieser Bereich langfristig an Bedeutung gewinnen wird, sodass die Deutsche Börse in Zukunft mehr als Softwareunternehmen und umfassender Dienstleister im Finanzbereich wahrgenommen werden dürfte.

Die aktuelle Bewertung reflektiert dieses Szenario möglicherweise noch nicht angemessen. Die Aktie ist mit einem erwarteten KGV von 20 zwar nicht günstig bewertet, jedoch auch nicht wirklich teuer – insbesondere im Hinblick auf die Stabilität und das Wachstumspotenzial. Es besteht also auch hier die Möglichkeit, dass im Jahr 2025 ein Allzeithoch erreicht wird. Zuletzt wurde dieses Niveau bei einem Kurs von 220 Euro Ende Oktober 2024 markiert, was einem Anstieg von rund 2 % gegenüber dem letzten Kurs entspricht.

Fazit zu den Aktien, die 2025 neue Allzeithochs erreichen könnten

Die Unternehmen Heidelberg Materials, SAP und die Deutsche Börse bieten im Jahr 2025 solide Chancen auf neue Höchststände. Anleger könnten von den stabilen Geschäftsmodellen und zukunftsweisenden Wachstumstreibern profitieren. Allerdings müssen im Worst-Case auch Risiken und Rückschläge in Kauf genommen werden.

Der Artikel 3 deutsche Aktien, bei denen 2025 neue Allzeithochs wahrscheinlich sein könnten! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Frank besitzt Aktien von Heidelberg Materials, SAP und Deutsche Börse. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von SAP.

