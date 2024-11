Aktien Frankfurt Schluss: Dax hält sich knapp über 19.000 Punkten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Mittwoch letztlich denkbar knapp über der Marke von 19.000 Punkten behauptet. Zum Handelsende dämmte der deutsche Leitindex mit 19.003,11 Punkten sein Tagesminus auf 0,16 Prozent ein, knüpfte damit aber an den schwachen Vortag an. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es letztlich um 0,80 Prozent auf 26.239,67 Punkte bergab.

"Nach der Wahl Trumps zum Präsidenten der USA favorisieren die weltweiten Investoren ganz klar amerikanische Unternehmen und schichten ihr Kapital von anderen Börsenplätzen weiter in Richtung New York um", kommentierte Analyst Konstantin Oldenburger vom Handelshaus CMC Markets. Die weitere Entwicklung des US-Leitindex Dow Jones Industrial nach der derzeitigen Konsolidierungsphase werde auch zeigen, "ob der (Dax-)Ausflug unter die 19.000 (Punkte) kurzfristiger Natur war und nur eine Art Bereinigung stattgefunden hat".

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss zur Wochenmitte knapp im Minus. In Zürich und London gab es ebenfalls wenig Veränderung. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial gewann zum europäischen Handelsende 0,4 Prozent, während der technologielastige Nasdaq 100 ein wenig nachgab./gl/he