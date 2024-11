EQS-News: Energiekontor AG: Energiekontor erhält Zuschläge für zwei Solarparkprojekte in französischem Ausschreibungsverfahren

EQS-News: Energiekontor AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Energiekontor erhält Zuschläge für zwei Solarparkprojekte in französischem Ausschreibungsverfahren

Bremen, 13. November 2024 – Die im General Standard gelistete Energiekontor AG („Energiekontor“), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, hat erfolgreich an einem französischen Ausschreibungsverfahren teilgenommen und sich eine feste Strompreisvergütung für zwei Solarparkprojekte in der Region Okzitanien im Südosten Frankreichs gesichert.

Im Rahmen des französischen Ausschreibungsverfahrens für Photovoltaik-Freiflächenanlagen (PPE2 Sol P6) hat die französische Energieregulierungskommission (Commission de régulation de l’énergie, CRE) die zwei französischen Solarparkprojekte Rignac (EKF Parc Solaire Dongay) und Lachapelle-Auzac (EKF Parc Solaire Le Batut) mit einer Erzeugungskapazität von jeweils rund 17 bzw. 24 Megawattpeak bezuschlagt. Der festgelegte Vergütungstarif hat eine Laufzeit von 20 Jahren. Der Ausübungspreis wird jährlich inflationsindexiert.

Bei den beiden Projekten handelt es sich um die ersten in Frankreich baugenehmigten Projekte, mit denen Energiekontor nun auch erfolgreich am französischen Ausschreibungsverfahren teilgenommen hat, und die mit Inbetriebnahme in den Eigenbestand von Energiekontor überführt werden sollen.

„Wir gratulieren unserem französischen Team zu diesem Erfolg! Nachdem wir Anfang dieses Jahres die Baugenehmigungen für die beiden französischen Solarparkprojekte erhalten haben, können wir uns nun auch über den Zuschlag für diese Projekte im diesjährigen Ausschreibungsverfahren freuen. Die Erreichung dieser Meilensteine zeigt, dass unsere langjährigen Bemühungen im anspruchsvollen französischen Markt erste Früchte tragen. Wenn alles erwartungsgemäß verläuft, können wir bereits im ersten Quartal 2025 die ersten beiden Financial Closes in Frankreich erreichen“, so Peter Szabo, Vorstandsvorsitzender der Energiekontor AG.

Über die Energiekontor AG

Eine solide Geschäftspolitik und viel Erfahrung in Sachen erneuerbare Energien: Dafür steht Energiekontor seit über 30 Jahren. 1990 in Bremerhaven gegründet, zählt das Unternehmen zu den Pionieren der Branche und ist heute einer der führenden deutschen Projektentwickler. Das Kerngeschäft erstreckt sich von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsführung von Wind- und Solarparks im In- und Ausland. Darüber hinaus betreibt Energiekontor 39 Wind- und Solarparks mit einer Gesamtnennleistung von nahezu 400 Megawatt im eigenen Bestand. Rund 220 Megawatt, die ebenfalls für das Eigenbestandsportfolio vorgesehen sind, befinden sich derzeit im Bau. Auch wirtschaftlich nimmt Energiekontor eine Pionierrolle ein und möchte in allen Zielmärkten schnellstmöglich die ersten Wind- und Solarparks unabhängig von staatlichen Förderungen zu Marktpreisen realisieren.

Neben dem Firmensitz in Bremen unterhält Energiekontor Büros in Bremerhaven, Hagen im Bremischen, Aachen, Augsburg, Berlin, Berlin-Spandau, Potsdam und Hildesheim. Außerdem ist das Unternehmen mit Niederlassungen in England, Schottland, Portugal, Frankreich und den Vereinigten Staaten vertreten.

Die stolze Bilanz seit Firmengründung: Mehr als 160 realisierte Wind- und Solarparkprojekte mit einer Gesamtnennleistung von rund 1,4 Gigawatt. Das entspricht einem Investitionsvolumen von mehr als 2 Mrd. Euro. Die im ersten Halbjahr 2024 deutlich ausgebaute Projektpipeline (11,0 Gigawatt ohne US-Projektrechte) zeigt die künftigen Wachstumspotenziale und den möglichen Beitrag, den Energiekontor zum Ausbau der erneuerbaren Energien leisten kann.

Die Aktie der Energiekontor AG (WKN 531350/ISIN DE0005313506/General Standard) ist im SDAX und TecDAX der Deutschen Börse in Frankfurt notiert und kann an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt werden.

Kontakt

Julia Pschribülla

Head of Investor & Public Relations

Tel: +49 (0)421-3304-126

Kathrin Mateoschus

Investor & Public Relations Manager

Tel: +49 (0)421-3304-297

E-Mail für Investor Relations-Angelegenheiten: ir@energiekontor.com

E-Mail für Presse-Angelegenheiten: pr@energiekontor.com

Energiekontor AG

Mary-Somerville-Straße 5

28359 Bremen

Telefon: +49 (0)421-3304-0

Telefax: +49 (0)421-3304-444

E-Mail: info@energiekontor.de

Web: www.energiekontor.de

ISIN: DE0005313506 WKN: 531350 Indizes: SDAX, TecDAX

