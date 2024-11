EZB-Ratsmitglied: Trumps Agenda birgt Risiken für Weltwirtschaft und Inflation

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Paris (Reuters) - Die Wirtschaftspläne des designierten US-Präsidenten Donald Trump können EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau zufolge die Teuerung in den USA befeuern.

"Das Programm birgt die Gefahr, dass die Inflation in die Vereinigten Staaten zurückkehrt", sagte der Chef der französischen Notenbank am Mittwoch dem Radiosender France Inter. "Es besteht die Gefahr, dass es das Wachstum überall auf der Welt ein wenig abschwächt." Es bleibe abzuwarten, ob der Rückgang eher in den USA, in China oder in Europa zu spüren sein werde.

Trump hat die Einführung von Zöllen in Höhe von zehn Prozent oder mehr auf alle importierten Waren ins Gespräch gebracht, um das Handelsdefizit der USA zu beseitigen. Villeroy sagt jedoch voraus, dass die US-Bürger die Hauptlast der Zölle tragen dürften. "Protektionismus bedeutet fast immer eine geringere Kaufkraft für die Verbraucher", sagte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB).

