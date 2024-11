Redcare Pharmacy - Mit neuem Verlaufshoch

Bei der Redcare-Aktie liegen derzeit gleich drei verschiedene, sehr spannende Chartformationen vor. Zunächst ein inverses Schulter-Kopf-Schulter-Muster, welches im Lauf des Jahres 2023 eine grundsätzliche Trendwende signalisierte. Im Anschluss hatte das Papier seit einem guten Jahr eine seitliche Schiebezone zwischen rund 100 EUR und 150 EUR ausgebildet. Auf dieses klassische Konsolidierungsmuster folgte in den letzten Monaten ein weiteres in Form eines aufsteigenden Dreiecks. In der vergangenen Woche gelang mit einer dynamischen weißen Kerze der Ausbruch nach oben aus den beiden angeführten Trendfortsetzungsformation – und zwar mit einem Aufwärtsgap auf Tagesbasis (153,70/154,60 EUR) sowie einer der höchsten Relative Stärke-Werte (Levy) aller deutschen Standardwerte. Die Rahmenbedingungen für einen validen Ausbruch sind also günstig, zumal die beiden angeführten Formationen jeweils ein Kursziel im Bereich von gut 200 EUR bereithalten. Dieses Anlaufziel harmoniert sehr gut mit dem Hoch vom April 2021 bei 205,40 EUR. Da das o. g. Gap fast deckungsgleich mit dem Aprilhoch (153,00 EUR) ist, bietet sich diese Zone als Absicherung auf der Unterseite an.

Redcare Pharmacy (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Redcare Pharmacy

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.