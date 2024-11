Aktien Frankfurt Schluss: Dax erholt nach Test der 19.000-Punkte-Marke

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der zuletzt schwache Dax hat sich am Donnerstag deutlich berappelt. Nach einem freundlichen Start baute der deutsche Leitindex sein Plus aus und schloss 1,37 Prozent höher mit 19.263,70 Punkten. Am Mittwoch hatte er erst knapp über der 19.000-Punkte-Marke, die sich zuletzt wiederholt als Unterstützung erwiesen hatte, Halt gefunden. Für den anfangs schwachen MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es am Donnerstag letztlich um 0,89 Prozent auf 26.474,41 Punkte hoch.

Auch in Europa legten die Aktienkurse zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verabschiedete sich knapp 2 Prozent fester aus dem Handel. In Zürich und London fielen die Gewinne etwas bescheidener aus. Sowohl der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial als auch der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 zeigten sich zum europäischen Börsenschluss wenig bewegt.

"Die Jahresendrallye dürfte noch zu Ende gefahren werden", prognostizieren die Autoren des Börsenbriefs "Fuchskapital" in der aktuellen Ausgabe. Der Dax nehme immer wieder Anlauf auf sein Rekordhoch. Er "tut sich aber schwer, die Marke von 20.000 Punkten zu überwinden". Sein US-Pendant, der Dow Jones Industrial, habe sich derweil "bei knapp über 44.000 Punkten festgefahren".

Zum Jahreswechsel könnte es für die Börsen nach Ansicht der Fuchs-Experten endgültig schwierig werden. Sie befürchten angesichts der jüngsten Konjunkturdaten, dass die Luft für weitere Zinssenkungen der US-Notenbank Fed dünn wird. Dies zeige etwa der überraschend deutliche Anstieg der US-Erzeugerpreise - am Donnerstag bewegten diese die Kurse allerdings kaum.