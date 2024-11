ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Dermapharm auf 'Buy' - Ziel 49 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Auf den ersten Blick habe das Pharmaunternehmen ein starkes drittes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Fabian Piasta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Umsatz- und Gewinnentwicklung habe über den Erwartungen gelegen und der Ausblick sei bestätigt worden./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2024 / 02:14 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2024 / 02:14 / ET

