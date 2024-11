Die meistgehandelten Produkte: Oracle-Aktie erreicht Rekordhoch!

Nachdem der DAX® in den vergangenen Tagen einiges abgeben musste, notiert er heute wieder höher. Im Moment steht er bei rund 19.200 Punkten und ist 1,2 Prozent im Plus. Damit hat er die 19.000 Punkte Marke vorerst verteidigt. Anleger warten gespannt auf Protokolle der EZB, das BIP der Euro-Länder und den Erzeugerpreisindex in den USA. Zu den meistgehandelten Produkten gehören heute Vormittag Call-Optionsscheine auf Aixtron.



Das Papier des führenden Anbieters von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie musste gestern einen signifikanten Kursrückgang hinnehmen. Die Aktie fiel bis auf EUR 13,60. Und das, obwohl die Halbleiterindustrie wieder eine positive Entwicklung zeigt. Ein Shortseller hat seine Position nach oben angepasst und setzt damit auf noch weitere Kursverluste. Des Weiteren sind Call-Optionsscheine auf Oracle stark gefragt. Der Optimismus und das Vertrauen der Anleger haben dem Unternehmen ein neues Allzeithoch von USD 191,53 beschert. Grund dafür ist eine starke Performance im Cloud-Geschäft. Oracle macht Fortschritte in Operationen mit der US-Armee. Zudem hat das Unternehmen eine cloudbasierte Plattform eingeführt. Diese soll den Austausch von medizinischen Abrechnungsinformationen erleichtern. Im Blickpunkt der Anleger stehen ebenfalls Long Faktor-Optionsscheine auf E.ON. Der Energiekonzern verzeichnete ein Ergebnisrückgang in den ersten neun Monaten des Jahres. Grund dafür soll jedoch der Wegfall von positiven Einmaleffekten sein. Das Unternehmen bestätigte trotzdem seine Prognosen. Bis 2028 sollen EUR 42 Milliarden in ein nachhaltiges Energiesystem investiert werden.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HD06RY 6,38 19198,00 Punkte 19819,47 Punkte 23,87 Open End DAX® Call HD818S 5,14 19220,00 Punkte 18731,36 Punkte 37,72 Open End DAX® Put HD06S0 7,38 19198,00 Punkte 19920,02 Punkte 21,21 Open End Bayer AG Call UG0GD7 4,63 19,942 EUR 15,50 EUR 4,35 Open End DAX® Put HD3LK6 18,11 19198,00 Punkte 21003,11 Punkte 9,61 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.11.2024; 10:22 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Coinbase Global Inc. Call HD8GBZ 8,31 299,00 USD 220,00 USD 3,41 15.01.2025 DAX® Call HD8WGC 2,87 19202,28 Punkte 19000,00 Punkte 66,10 19.11.2024 Aixtron SE Call UG0F00 0,57 13,765 EUR 17,00 EUR 24,60 19.03.2025 DAX® Put UG0CVU 1,27 19228,00 Punkte 18000,00 Punkte 146,24 17.01.2025 Oracle Corp. Call HD6T2Y 3,88 189,615 USD 180,00 USD 4,69 17.06.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.11.2024; 10:32 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX® Long HC3TKM 7,49 19217,00 Punkte 17105,83 Punkte 10 Open End Rheinmetall AG Long HD367G 12,75 570,30 EUR 458,35 EUR 5 Open End DAX® Short HD75G3 0,36 19226,00 Punkte 19763,37 Punkte -25 Open End E.ON SE Long HC4MV3 10,98 117,075 EUR 7,82 EUR 3 Open End Infineon Technologies AG Long HC284Z 1,30 299,975 EUR 22,06 EUR 4 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.11.2024; 10:38 Uhr;

