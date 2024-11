EQS-News: adesso SE: Ausscheiden von Jörg Schroeder aus dem Vorstand; Michael Knopp folgt 2025 als Finanzvorstand

EQS-News: adesso SE / Schlagwort(e): Personalie

adesso SE: Ausscheiden von Jörg Schroeder aus dem Vorstand; Michael Knopp folgt 2025 als Finanzvorstand

Die adesso SE teilt mit, dass das Vorstandsmitglied Jörg Schroeder mit Wirkung zum 30. April 2025 auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand der adesso SE ausscheiden und sich neuen Aufgaben widmen wird. Schroeder hat im Vorstand der adesso SE seit September 2019 die erfolgreiche Entwicklung mitbestimmt und den Wachstumskurs von seinerzeit rund 4.000 auf über 10.200 Mitarbeitende auf Basis solider Finanzen mitgestaltet. Unter seiner Führung gelang 2022 die Aufnahme in den SDAX. Der Aufsichtsrat von adesso bedauert die Entscheidung und dankt Schroeder ausdrücklich für sein Engagement und zahlreiche Impulse, mit denen er das Ressort Finanzen und die operativen Bereiche Gesundheitswesen und Öffentliche Verwaltung vorangebracht hat. Für seine private und berufliche Zukunft wünscht der Aufsichtsrat Jörg Schroeder alles Gute.

Für das Finanzressort wurde mit Michael Knopp (58) ein erfahrener Nachfolger gefunden, der den Vorstand von adesso ab dem 15. Januar 2025 ergänzen wird. Michael Knopp erhält hierzu einen Vertrag bis Januar 2028. Michael Knopp verfügt sowohl über fundierte langjährige Expertise im Bereich Konzernfinanzen als auch der Informationstechnologie. Der diplomierte Kaufmann war unter anderem viele Jahre als Chief Financial Officer (CFO) der börsennotierten SUSS MicroTec SE und anschließend bei der Materna Information & Communications SE tätig. Aktuell ist er als Geschäftsführer und CFO des IT-Dienstleisters akquinet Holding GmbH aktiv, von der er zur adesso SE wechselt. Der Aufsichtsrat sieht Knopp als ideale Besetzung an, den Bereich Finanzen im stark wachsenden Konzern erfolgreich weiterzuentwickeln.

Die adesso Group ist mit über 10.200 Mitarbeitenden und einem erwarteten Jahresumsatz 2024 von über 1,25 Milliarden Euro eins der größten deutschen IT-Dienstleistungsunternehmen mit hervorragender Wachstumsperspektive. An eigenen Standorten in Deutschland, weiteren in Europa und ersten Standorten in Asien sowie bei zahlreichen Kunden vor Ort sorgt adesso für die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse durch Beratung und Softwareentwicklung. Für stärker standardisierte Aufgabenstellungen bietet adesso fertige Softwareprodukte an. Die Entwicklung eigener, branchenspezifischer Produktangebote eröffnet zusätzliche Wachstums- und Ertragschancen und ist ein weiteres Kernelement der adesso-Strategie. adesso wurde 2023 und 2020 branchenübergreifend als bester Arbeitgeber seiner Größenklasse in Deutschland ausgezeichnet. Zudem gelang adesso erneut 2023 nach 2020, 2018 und 2016 die Erstplatzierung unter den IT-Arbeitgebern.

