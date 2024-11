EQS-News: Hapag-Lloyd mit gutem Ergebnis nach drei Quartalen 2024

EQS-News: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

Hapag-Lloyd mit gutem Ergebnis nach drei Quartalen 2024



14.11.2024 / 07:29 CET/CEST

Hapag-Lloyd mit gutem Ergebnis nach drei Quartalen 2024

Transportmenge gegenüber Vorjahr gesteigert

Stärkere Nachfrage und gestiegene Frachtraten, insbesondere im dritten Quartal

Ergebnisprognose im Oktober angehoben

Strategie 2030: Wachstum und Qualität bleiben im Fokus

Hapag-Lloyd hat die ersten neun Monate 2024 mit einem Konzern-EBITDA von 3,6 Milliarden US-Dollar (3,3 Milliarden Euro) abgeschlossen. Das Konzern-EBIT lag bei 1,9 Milliarden US-Dollar (1,8 Milliarden Euro) und das Konzernergebnis bei 1,8 Milliarden US-Dollar (1,7 Milliarden Euro). Angesichts niedrigerer Frachtraten im ersten Halbjahr 2024 und gestiegener Transportaufwendungen durch die Umleitung von Schiffen um das Kap der Guten Hoffnung liegen diese Ergebnisse erwartungsgemäß unter Vorjahresniveau. Im dritten Quartal führten eine stärkere Nachfrage sowie höhere Frachtraten jedoch zu einer deutlichen Ergebnissteigerung im Vergleich zu den vorangegangenen Quartalen im Jahr 2024.

Das Segment Linienschifffahrt verzeichnete in den ersten neun Monaten 2024 einen Anstieg der Transportmenge um 5 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert auf 9,3 Millionen TEU (9M 2023: 8,9 Millionen TEU). Der Segmentumsatz ging um 2 Prozent auf 15,0 Milliarden US-Dollar (13,8 Milliarden Euro) zurück, insbesondere aufgrund einer niedrigeren durchschnittlichen Frachtrate von 1.467 USD/TEU im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (9M 2023: 1.604 USD/TEU). Das EBITDA verringerte sich auf 3,5 Milliarden US-Dollar (3,2 Milliarden Euro). Das EBIT belief sich auf 1,9 Milliarden US-Dollar (1,7 Milliarden Euro).

Das Segment Terminal & Infrastruktur verzeichnete in den ersten neun Monaten 2024 einen deutlichen Umsatz- und Ergebniszuwachs. Das EBITDA stieg auf 114 Millionen US-Dollar (105 Millionen Euro) und das EBIT auf 56 Millionen US-Dollar (51 Millionen Euro). Das Segment wurde in der zweiten Jahreshälfte 2023 gegründet, weshalb Angaben zur Ertragslage nur eingeschränkt mit den Vorjahreswerten vergleichbar sind.

„Die ersten neun Monate 2024 waren geprägt von einer unerwartet starken Nachfrage. Trotz der angespannten Sicherheitslage im Roten Meer und der damit verbunden Umleitungen von Schiffen, haben wir unsere Transportmenge gegenüber dem Vorjahr weiter steigern können und blicken insgesamt auf ein gutes Ergebnis. Zugleich haben wir ein umfassendes Neubauprogramm für 24 Schiffe in Auftrag gegeben, mit dem wir unsere Flotte weiter modernisieren und dekarbonisieren und damit unsere langfristige Wettbewerbsfähigkeit sichern. Außerdem haben wir beim Aufbau unseres Terminalgeschäfts unter der Marke Hanseatic Global Terminals gute Fortschritte gemacht. Ausblickend werden wir unsere Strategie 2030 konsequent weiter umsetzen und dabei auf unsere Wachstums- und Qualitätsziele fokussieren“, sagte Rolf Habben Jansen, CEO der Hapag-Lloyd AG.

Angesichts der zuletzt über den Erwartungen liegenden Nachfrage sowie verbesserter Frachtraten und trotz erhöhter Transportaufwendungen, hat der Vorstand seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr am 24. Oktober 2024 angehoben. Das Konzern-EBITDA wird nun in der Bandbreite von 4,6 bis 5,0 Milliarden US-Dollar (4,2 bis 4,6 Milliarden Euro) und das Konzern-EBIT in einer Bandbreite von 2,4 bis 2,8 Milliarden US-Dollar (2,2 bis 2,6 Milliarden Euro) erwartet. Aufgrund der sehr volatilen Entwicklung der Frachtraten sowie weiterhin großer geopolitischen Herausforderungen bleibt die Prognose mit Unsicherheiten behaftet.

Der Finanzbericht für den Neunmonatszeitraum 2024 ist hier abrufbar:

https://www.hapag-lloyd.com/de/company/ir/publications/financial-report.html

KENNZAHLEN (USD)*

9M 2024 9M 2023 9M 2024 versus

9M 2023 Konzern Umsatz (Mio. USD) 15.283 15.312 -29 EBITDA (Mio. USD) 3.592 4.520 -928 EBIT (Mio. USD) 1.939 2.988 -1.049 EBITDA-Marge 24 % 30 % -6 Ppt EBIT-Marge 13 % 20 % -7 Ppt Konzernergebnis (Mio. USD) 1.833 3.424 -1.591 Segment Linienschifffahrt Transportmenge (TTEU) 9.323 8.916 407 Frachtrate (USD/TEU) 1.467 1.604 -137 Umsatz (Mio. USD) 14.988 15.230 -241 EBITDA (Mio. USD) 3.478 4.481 -1.003 EBIT (Mio. USD) 1.884 2.960 -1.076 Segment Terminal & Infrastruktur Umsatz (Mio. USD) 327 92 235 EBITDA (Mio. USD) 114 40 75 EBIT (Mio. USD) 56 28 27



KENNZAHLEN (EURO)*

9M 2024 9M 2023 9M 2024 versus

9M 2023 Konzern Umsatz (Mio. EUR) 14.061 14.136 -75 EBITDA (Mio. EUR) 3.305 4.173 -868 EBIT (Mio. EUR) 1.784 2.759 -974 Konzernergebnis (Mio. EUR) 1.687 3.161 -1.475 Segment Linienschifffahrt Umsatz (Mio. EUR) 13.790 14.060 -270 EBITDA (Mio. EUR) 3.200 4.137 -937 EBIT (Mio. EUR) 1.733 2.733 -999 Segment Terminal & Infrastruktur Umsatz (Mio. EUR) 301 85 216 EBITDA (Mio. EUR) 105 37 69 EBIT (Mio. EUR) 51 26 25

* In den Tabellen können aus technischen Gründen in Einzelfällen Rundungsdifferenzen auftreten. Mit dem Erwerb der SAAM Ports S.A. und SAAM Logistics S.A. (zusammen SAAM Terminals) am 1. August 2023 wurden die dazugehörigen Beteiligungen in den Hapag-Lloyd-Konzern und folgerichtig in das Segment Terminal & Infrastruktur mit einbezogen. Damit sind die Angaben in der Ertragslage des Segments Terminal & Infrastruktur für den Neunmonatszeitraum 2024 nur eingeschränkt mit den Vorjahreswerten vergleichbar.



Über Hapag-Lloyd

Mit einer Flotte von 292 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 2,3 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der weltweit führenden Linienreedereien. Im Segment Linienschifffahrt ist das Unternehmen mit 13.700 Mitarbeitenden an Standorten in 139 Ländern mit 399 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von 3,4 Millionen TEU – inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 113 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Im Segment Terminal & Infrastruktur bündelt Hapag-Lloyd seine Beteiligungen an 20 Terminals in Europa, Lateinamerika, USA, Indien und Nordafrika. 3.000 Mitarbeitende sind dem Segment Terminal & Infrastruktur zugeordnet und bieten neben den Terminalaktivitäten ergänzende Logistikdienstleistungen an ausgewählten Standorten.



