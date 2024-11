IRW-News: Nexe Innovations Inc.: Nexe Innovations gibt Partnerschaft mit der wiedereingeführten Kaffeemarke ecoBeans bekannt

IRW-PRESS: Nexe Innovations Inc.: Nexe Innovations gibt Partnerschaft mit der wiedereingeführten Kaffeemarke ecoBeans bekannt

Vancouver, BC - 14. November 2024 - NEXE Innovations Inc. (Nexe Innovations oder das Unternehmen) (TSXV:NEXE - WKN:A2QLF8 - FWB:NX5), ein im Bereich kompostierbare und innovative Materialien tätiges Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass man eine Lieferung an ecoBeans Coffee Inc. (ecoBeans) getätigt hat, die sowohl auf den Einzelhandel als auch auf den Bereich der Bürokaffeemaschinen (OCS) abzielt.

NEXE ging seine Partnerschaft mit ecoBeans erstmals im Jahr 2023 ein und war einer der ersten Kunden, der die BPI-zertifizierten kompostierbaren Kaffeepads von NEXE einsetzte. ecoBeans verkaufte die erste Produktlinie über verschiedene Kanäle und testete die Marke bei verschiedenen Einzelhändlern, wobei sie positive Bewertungen erhielt. Die begrenzte Testmöglichkeit an diesen Standorten ermöglichte es ecoBeans, ein großes Marktpotenzial im Einzelhandelssegment zu entdecken. Das Einzelhandelsprodukt wird in allen Nature's Fare Markets, in ausgewählten Save on Foods-Filialen und auf der E-Commerce-Website von ecoBeans (http://www.ecobeans.coffee) erhältlich sein. Das Produkt für den OCS-Markt wird direkt an Unternehmen verkauft und über Thirst First Refreshments Inc., einen führenden Anbieter von Bürokaffee mit Sitz in British Columbia, vertrieben.

Die Philosophie von ecoBeans geht über das Genießen einer guten Tasse Kaffee hinaus. Es geht darum, sich mit der Erde zu verbinden, sein Herz für neue Möglichkeiten zu öffnen und bewusst zu leben. Mit jeder Tasse möchte ecoBeans Menschen dazu inspirieren, sich um sich selbst, den Planeten und die Zukunft zu kümmern. ecoBeans hat seinen Sitz in Vancouver, B.C.

Wir haben diesen Tag monatelang herbeigesehnt und nun ist es endlich soweit! Wir freuen uns, ecoBeans mit einer neuen Verpackung neu auf den Markt zu bringen, die die Nachhaltigkeitsziele unserer Kunden erfüllt. Wir freuen uns darauf, uns auf eine Reise zu begeben, um bei einer Tasse nachhaltigen Kaffees Verbindungen zu fördern, erklärte Alina Gogoescu, Gründerin von ecoBeans Coffee. Auf eine bessere Zukunft, die wir gemeinsam schaffen! In Zusammenarbeit mit NEXE Innovations und ihren BPI-zertifizierten kompostierbaren Kaffeepads freuen wir uns darauf, Brew More, Do More für unseren Planeten, uns selbst und unsere Familien zu tun.

Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit ecoBeans fortzusetzen, und sind begeistert von dem ersten Feedback, erklärte Ash Guglani, Präsident von NEXE Innovations, Dies ist eine großartige Gelegenheit für NEXE, das Bewusstsein für seine Angebote sowohl im Einzelhandels- als auch im OCS-Marktsegment zu schärfen."

Über NEXE Innovations Inc.

NEXE Innovations konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer kompostierbarer Materiallösungen und Verpackungen für das B2B-Segment, um Unternehmen bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen. NEXE Innovations hat ein proprietäres und patentiertes kompostierbares Material entwickelt, das Hitze, Druck und Wasser standhält. Unser Vorzeigeprodukt, der NEXE Pod, ein BPI-zertifizierter kompostierbarer Kaffeepad, zeigt die Langlebigkeit unseres Materials und ist ein idealer Ersatz für Kunststoff. Der NEXE-Pod ist mit den meisten Kaffeemaschinen kompatibel und wird in der vertikal integrierten Produktionsstätte von NEXE in Nordamerika hergestellt. Entdecken Sie unseren innovativen Ansatz für Nachhaltigkeit auf www.nexeinnovations.com und begleiten Sie uns auf unserer Reise in den sozialen Medien unter @nexeinnovations. #compostablecoffeepods #sustainability #greentech

Im Namen des Unternehmens:

Ash Guglani

President und Director

Investor Relations:

Kam Mangat

VP, Investor Relations & Corporate Strategy

invest@nexeinnovations.com

Telefon: +1-604-359-4725

Mobil: +1-604-359-4742

Für Medienkontakt kontaktieren Sie bitte: media@nexeinnovations.com

