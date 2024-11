Pressestimme: 'Frankfurter Neue Presse' zum Gutachten 'Wirtschaftsweise'

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Neue Presse" zum Gutachten 'Wirtschaftsweise':

"Unsicherheit ist Gift für die Wirtschaft: Unternehmen investieren weniger, Verbraucher konsumieren weniger. Daher wäre die wichtigste Aufgabe der Politik, in Zukunftsfragen schnell Klarheit zu schaffen, um die absehbare Rezession zu überwinden: Welche beschlossenen Projekte werden noch umgesetzt? Wann haben die Unternehmen Klarheit über die neue Regierung und deren Kurs? Tatsächlich geschieht aber das Gegenteil, die Quittung ist wirtschaftliche Stagnation im vorigen, in diesem und im nächsten Jahr. Das auf EU-Ebene bereits beschlossene Verbrenner-Aus wird wieder in Frage gestellt, ebenso das Deutschlandticket."/yyzz/DP/ngu