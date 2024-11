Springer Nature: KI-Fokus und neue Märkte treiben das Wachstum an

Das große Verlagshaus ist unter anderem in der Medizin sehr gefragt

Bereits vor etwa einem Monat berichteten wir an dieser Stelle aufgrund der KI-Potenziale sowie der vielversprechenden strategischen Partnerschaften erstmals über Springer Nature. Das Unternehmen ging erst am 04.10.2024 an die Börse und konnte seinen Aktienkurs in den letzten 30 Tagen um etwa 4,5 % steigern. Zudem hatte Springer Nature im Rahmen des Börsengangs eine attraktive jährliche Dividende von etwa 50 % des bereinigten Jahresüberschusses angekündigt.