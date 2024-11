Umfrage: Union weiter vorn, Wirtschaft wird als Thema wichtiger

BERLIN (dpa-AFX) - CDU und CSU gehen nach dem Ende der Ampel-Koalition mit den höchsten Umfragewerten aller Parteien in den Wahlkampf. Bei einer repräsentativen Online-Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov gaben 33 Prozent der Wahlberechtigten an, die Union wählen zu wollen, wäre kommenden Sonntag die Bundestagswahl. Das ist ein Prozentpunkt mehr als im Oktober, also noch vor dem Aus der Ampel-Koalition.

Wenig Veränderung bringt die neue Situation bei den anderen Parteien. SPD und Grüne verlieren der Umfrage zufolge jeweils einen Prozentpunkt und liegen nun bei 15 und 11 Prozent. Die AfD landet demnach bei 19 (plus ein Prozentpunkt), das Bündnis Sahra Wagenknecht bei 7 Prozent (minus ein Prozentpunkt). FDP und Linke liegen der Umfrage zufolge unverändert bei 5 und 3 Prozent und müssen damit um den Einzug in den Bundestag kämpfen.

Deutliche Veränderungen gab es hingegen bei den Themen, die den Befragten am wichtigsten sind. Das Thema Migration wird zwar weiterhin als das wichtigste gesehen, jedoch nur noch von 23 Prozent, statt wie im Oktober noch von 32 Prozent. Stattdessen nennen immer mehr Befragte die Wirtschaft als wichtigstes Thema: 14 Prozent statt 8 Prozent im Vormonat.

Die Erhebung wurde von YouGov vom vergangenen Freitag (8. November) bis einschließlich Dienstag bei 2.193 Befragten durchgeführt. Dabei gaben 1.805 Personen auch Antworten zu ihrer Wahlabsicht./gut/DP/stk