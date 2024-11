Deutsche Anleihen: Moderate Kursgewinne - Warten auf US-Daten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutscher Staatsanleihen haben zum Wochenschluss ihre Kursgewinne vom Vortag etwas ausgebaut. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future notierte am Freitagmittag mit 132,26 Punkten 0,10 Prozent höher als am Vortag. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,34 Prozent.

Am Donnerstag hatte zum einen die weiterhin trübe wirtschaftliche Lage in der Eurozone die als sicher geltenden Anleihen gestützt. Zum anderen habe das Protokoll zur jüngsten Zins-Sitzung der Europäischen Zentralbank den Eindruck bestätigt, dass die Geldpolitik in der Eurozone in Zukunft eher locker sein wird, schrieb Analystin Sophia Oertelmann von der DZ Bank.

Das Ende der Handelswoche sei von Konjunkturdaten aus den USA geprägt, fuhr Oertelmann fort. Nach den Konsumenten- und Produzentenpreisen komplettierten nun die Importpreise das Inflationsbild für den Monat Oktober. Darüber hinaus biete die Veröffentlichung der Einzelhandelsumsätze und der Industrieproduktion neue Aufschlüsse über die Resilienz der US-Wirtschaft vor dem Hintergrund des anhaltend restriktiven Leitzinsniveaus./la/jsl/jha/