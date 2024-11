Frankreich: Inflation zieht etwas deutlicher an als erwartet

PARIS (dpa-AFX) - Die Inflation in Frankreich hat sich im Oktober etwas stärker beschleunigt als zunächst ermittelt. Die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) stiegen im Jahresvergleich um 1,6 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris nach einer zweiten Schätzung mitteilte.

Eine erste Erhebung wurde um 0,1 Prozentpunkte nach oben revidiert. Analysten hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der ersten Schätzung gerechnet.

Im September hatte die Teuerung mit einem Wert von 1,4 Prozent den tiefsten Stand seit mehr als drei Jahren erreicht. Mit Blick auf den Anstieg der Inflation im Oktober verwies Insee darauf, dass die Energiepreise in diesem Monat nicht so stark gesunken seien wie noch im September./la/stk