GNW-Adhoc: Ingredion und Lantmännen gehen strategische Partnerschaft zur Beschleunigung der Entwicklung von Proteinen auf Pflanzenbasis ein

^WESTCHESTER, Illinois, Nov. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ingredion (https://protect.checkpoint.com/v2/___https://www.ingredion.com/emea/en- uk.html___.YzJ1OnBhdWxiYWtlcm5vdGlmaWVkY29tOmM6bzo3NzRiMDNjOWFhYTFlNzNkYjg4ZmQ4O WFhOThmYjJkYzo2OjY4MGM6MTNiYTdiNWVhNWRjN2ZmMDM5YTBmZGRlNGY0ZDk0ZjRiMGUwZTg2ZWE3N DBiZWI2OGM0Y2MzNzRmNmZhZjkxMzpwOlQ6Tg) Incorporated (NYSE: INGR), ein weltweit führender Anbieter von Inhaltsstofflösungen für Lebensmittel, Getränke und industrielle Anwendungen, und Lantmännen geben eine neue langfristige Zusammenarbeit bekannt. Lantmännen (https://protect.checkpoint.com/v2/___https://www.lantmannen.com/___.YzJ1OnBhdWx iYWtlcm5vdGlmaWVkY29tOmM6bzo3NzRiMDNjOWFhYTFlNzNkYjg4ZmQ4OWFhOThmYjJkYzo2OmEwOWI 6ZWM5MTNmODQwMDY0MWQ3ODgzODgzNmYxZjFiOGZlNjliY2Y2MjdiMDMzZTgxMjMwN2NlMmViMGU2ODI yZmNmZTpwOlQ6Tg) ist eine landwirtschaftliche Genossenschaft und Nordeuropas führender Akteur in den Bereichen Landwirtschaft, Bioenergie, Lebensmittel und Inhaltsstoffe. Die Zusammenarbeit beginnt mit der Deckung des europäischen Marktbedarfs an wettbewerbsfähigen, nachhaltig gewonnenen und qualitativ hochwertigen Erbsenproteinisolaten sowie mit verschiedenen Aspekten des Vertriebs, der Produktinnovation und der Prozessverbesserung. Lantmännen wird mehr als 100 Mio. EUR in eine hochmoderne Produktionsanlage in Schweden (https://protect.checkpoint.com/v2/___https://www.lantmannen.com/about- lantmannen/newsroom/press-releases/2024/lantmannen-invests-sek-1.2-billion-in- protein- plant--unique-investment-in-swedish-food-production___.YzJ1OnBhdWxiYWtlcm5vdGlma WVkY29tOmM6bzo3NzRiMDNjOWFhYTFlNzNkYjg4ZmQ4OWFhOThmYjJkYzo2OjliZDI6NzYzY2NiODdhM TY0OTc4NWI1YTQ1NjcxMjZiOTRkYzY5NTFhYmM4M2ZlZmJkN2E4NWE1MDAxZDlmMDhmOTE1NjpwOlQ6T g) investieren und gleichzeitig mit Ingredion zusammenarbeiten, um ein differenziertes Portfolio von pflanzlichen Proteinisolaten auf der Basis von gelben Erbsen zu entwickeln. Der Bau der Produktionsanlage wird im Jahr 2027 abgeschlossen sein. ?Durch den Zusammenschluss mit Lantmännen erweitern wir unsere Präsenz auf dem europäischen Markt. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Strategie, unsere Position als weltweit führender Anbieter von pflanzlichen Proteinen zu festigen", so Mike O'Riordan, Senior Vice President für Texture and Healthful Solutions für den EMEA-Raum bei Ingredion. ?Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, unsere gemeinsamen Stärken zu nutzen, um hervorragende, nachhaltig gewonnene Erbsenproteinisolate zu liefern, die den sich entwickelnden Bedürfnissen des globalen Marktes entsprechen." ?Die Partnerschaft mit Ingredion ist für uns ein entscheidender Schritt", so Lars-Gunnar Edh, Executive Vice President des Lantmännen Energy Sector und CEO von Lantmännen Biorefineries. ?Die weitreichende Marktpräsenz und das tiefgreifende Fachwissen von Ingredion in den Bereichen Verfahrenstechnik und Produktentwicklung sind eine perfekte Ergänzung zu unseren vertikal integrierten Produktionskapazitäten. Gemeinsam sind wir in der Lage, den Markt für pflanzliche Proteine mit innovativen, hochwertigen Erbsenproteinisolaten zu revolutionieren". Erfahren Sie mehr über die nächsten Entwicklungen im Bereich der pflanzlichen Proteine auf der Food Ingredients Europe, die vom 19. bis 21. November 2024 in Frankfurt am Main, Deutschland, stattfindet. Besuchen Sie Ingredion am Stand 3.1H90 (https://protect.checkpoint.com/v2/___https://visitor.figlobal.com/event/fi- europe- 2024/exhibitor/RXhoaWJpdG9yXzE4NDM1MTM=___.YzJ1OnBhdWxiYWtlcm5vdGlmaWVkY29tOmM6b zo3NzRiMDNjOWFhYTFlNzNkYjg4ZmQ4OWFhOThmYjJkYzo2OjBjMGU6ZWNmZWRjMDlmYTg1YTg2ZjMyY mMzODk0ZTYzYTY2ZDI4MDI4MGQ2M2RiMzUwMDhlMmE3YjI5ZmZjOTQzYTI1OTpwOlQ6Tg) und Lantmännen am Stand 4.2 H53 (https://protect.checkpoint.com/v2/___https://visitor.figlobal.com/event/fi- europe- 2024/exhibitor/RXhoaWJpdG9yXzE4NDMzNTU=___.YzJ1OnBhdWxiYWtlcm5vdGlmaWVkY29tOmM6b zo3NzRiMDNjOWFhYTFlNzNkYjg4ZmQ4OWFhOThmYjJkYzo2OjQ4YTI6ZjU5MzFhMTAzMWI2OTI3NTY4M 2E1ZDE2Mjc1MmJmNjExZTNhZjcyODRkNzMzY2E1MmE0MWMzMDg5ZTVjYjUwYzpwOlQ6Tg). ÜBER INGREDION Ingredion Incorporated (NYSE: INGR), mit Hauptsitz in den Vororten von Chicago, ist ein weltweit führender Anbieter von Inhaltsstofflösungen, der Kunden in fast 120 Ländern bedient. Mit einem Jahresumsatz von ca. 8 Mrd. USD im Jahr 2023 verwandelt das Unternehmen Getreide, Obst, Gemüse und andere pflanzliche Rohstoffe in wertsteigernde Zutatenlösungen für die Lebensmittel-, Getränke-, Tiernahrungs-, Brauerei- und Industriemärkte. Mit seinen weltweit verteilten Innovationszentren, den Ingredion Idea Labs(®), und mehr als 12.000 Mitarbeitern arbeitet das Unternehmen gemeinsam mit seinen Kunden an der Erfüllung seines Ziels, das Potenzial von Mensch, Natur und Technologie zusammenzubringen, um das Leben zu verbessern. Weitere Informationen und aktuelle Unternehmensnachrichten finden Sie unter ingredion.com (https://protect.checkpoint.com/v2/___https://www.ingredion.com/emea/en- uk.html___.YzJ1OnBhdWxiYWtlcm5vdGlmaWVkY29tOmM6bzo3NzRiMDNjOWFhYTFlNzNkYjg4ZmQ4O WFhOThmYjJkYzo2OjY4MGM6MTNiYTdiNWVhNWRjN2ZmMDM5YTBmZGRlNGY0ZDk0ZjRiMGUwZTg2ZWE3N DBiZWI2OGM0Y2MzNzRmNmZhZjkxMzpwOlQ6Tg). ÜBER LANTMÄNNEN Lantmännen ist eine landwirtschaftliche Genossenschaft und Nordeuropas Marktführer in den Bereichen Landwirtschaft, Maschinen, Bioenergie und Lebensmittel. Wir sind im Besitz von 18.000 schwedischen Landwirten, beschäftigen 12.000 Mitarbeiter, sind in mehr als 20 Ländern tätig und erwirtschaften einen Jahresumsatz von über 7 Mrd. USD. Unser Unternehmen gründet sich auf das Wissen und die Werte, die wir über Generationen von Landwirten erworben haben. Mit Forschung, Entwicklung und Betrieb in der gesamten Wertschöpfungskette übernehmen wir gemeinsam Verantwortung vom Feld bis zum Teller. www.lantmannen.com (https://protect.checkpoint.com/v2/___http://www.lantmannen.com/___.YzJ1OnBhdWxi YWtlcm5vdGlmaWVkY29tOmM6bzo3NzRiMDNjOWFhYTFlNzNkYjg4ZmQ4OWFhOThmYjJkYzo2OjRlNjQ6 OTA4MWUzYmIwYjRiZDc5YjNiODkxYTc4NGU2YzE4NWZlMGY0Y2FlYjc0ODE2ODVlYzhkMjgzMzEwZTcx YmQ1ZDpwOlQ6Tg) KONTAKTE FÜR FACHMEDIEN Ingredion EMEA: Thomas Embleton, Tel.: +44 (0) 1782 28450, E-Mail: ingredion@lesniakswann.com (mailto:ingredion@lesniakswann.com) Pressestelle von Lantmännen: Tel.: 010 556 88 00, E-Mail: press@lantmannen.com (mailto:press@lantmannen.com) Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bd5f3645-1c0b-4384-a041- fed8e0e4553d (https://protect.checkpoint.com/v2/___https://www.globenewswire.com/NewsRoom/Att achmentNg/bd5f3645-1c0b-4384-a041- fed8e0e4553d___.YzJ1OnBhdWxiYWtlcm5vdGlmaWVkY29tOmM6bzo3NzRiMDNjOWFhYTFlNzNkYjg4 ZmQ4OWFhOThmYjJkYzo2OjIxNGI6MDlhOWJhYjViODMyMDdmZjk1Y2ZmMGMwZjAxOWE0MTM5OTc1NjA4 MGUyYTA1ZTQyMDAxMWNhOWVlOTI4M2MyZDpwOlQ6Tg) °