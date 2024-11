GNW-Adhoc: Rackspace Technology liefert eine der größten Epic-Cloud-Implementierungen eines Drittanbieters für AdventHealth mit Abdeckung von 53 Krankenhäusern in neun US-Bundesstaaten

^Robustes Design und Migration demonstrieren das Fachwissen in Bezug auf Epic,

die führende Rolle im Bereich von privaten Clouds und die Innovation von Rackspace SAN ANTONIO, Texas, Nov. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (https://protect.checkpoint.com/v2/___https://www.rackspace.com/___.YzJ1OnBhdWxi YWtlcm5vdGlmaWVkY29tOmM6bzozZWRhNDFlMWVmYjEyYmVjNmRhMmUxMzZmOGYyMmYzODo2OmVjY2I6 MDc5NTkwNTZjNGQ5MDZmZGEyM2MwZGFlNDA4NWU0MTE5NDIxYThlOThiNmU5ZjhjMWEwMDIxNzI5NDZh NjFlMjpwOlQ6Tg) (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für Hybrid-, Multicloud- und KI-Technologiedienstleistungen, hat heute die Bereitstellung eines Epic Electronic Health Record (EHR)-Systems für AdventHealth auf der Healthcare Cloud-Plattform von Rackspace bekanntgegeben. Bei dieser Implementierung handelt es sich um eine der größten Epic-Implementierungen für ein US-amerikanisches Gesundheitssystem mit über 38.000 gleichzeitigen Benutzern. Rackspace Technology hostet und verwaltet die Epic-Umgebung sowie neun weitere strategische Anwendungen im IT-Portfolio von AdventHealth in vollem Umfang. ?Wir freuen uns sehr, die erfolgreiche Implementierung und Migration unseres Electronic Health Record (EHR)-Systems zu Rackspace bekanntzugeben. Dieser nahtlose Übergang unterstreicht unser Engagement für den Einsatz modernster Technologie zur Verbesserung der Patientenversorgung. Mit der robusten Infrastruktur und den erstklassigen Managed Services von Rackspace können wir nicht nur die Zuverlässigkeit und Leistung unseres EHR-Systems sicherstellen, sondern auch unsere Disaster-Recovery-Fähigkeiten erheblich verbessern. Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, unseren Patienten auch bei unvorhergesehenen Herausforderungen eine nahtlose und hochwertige Versorgung zu bieten", so Herb Keller, Senior Vice President, Applications and Technology, AdventHealth. AdventHealth ist eines der größten US-amerikanischen Gesundheitssysteme und vertraut bei der Unterstützung seiner wichtigsten klinischen Anwendungen auf Rackspace. Das Engagement von AdventHealth bei Rackspace umfasst durch Service- Level Agreements (SLA) gestützte Managed Services, ein vorhersehbares Kostenmodell, Erweiterungsmöglichkeiten für Wachstum und Cloud-Anbindung für Anwendungen von Drittanbietern. Mit der Aufnahme von AdventHealth EHR in die Healthcare Cloud von Rackspace ist Rackspace nun der größte Epic-Hosting- Anbieter der Welt. ?Die Umstellung auf unser von Rackspace gehostetes Epic EHR-System verlief reibungslos und schnell (weniger als 2 Stunden Umstellungszeit), so dass sich unsere Führungskräfte auf die Vorbereitung auf den Hurrikan Milton konzentrieren konnten", so Phillip Arthur, VP & Chief Technical Architect bei AdventHealth. ?Außerdem haben wir seit der Inbetriebnahme bemerkenswerte Leistungsverbesserungen festgestellt, die auf dem Feedback der Nutzer und allen unseren Betriebskennzahlen beruhen." ?Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit AdventHealth, einem beeindruckenden Netzwerk von 53 Krankenhäusern in neun US-Bundesstaaten, das jedes Jahr mehr als 8 Millionen Patienten versorgt", so Brian Lillie, President of Private Cloud bei Rackspace Technology. ?Das Gesundheitswesen ist ein wichtiger Wachstumsbereich für Rackspace, und die AdventHealth Epic-Migration zeigt unsere Expertise bei der Verwaltung geschäftskritischer Anwendungen im Gesundheitswesen und der Bereitstellung außergewöhnlicher Managed Services für das Gesundheitswesen, die auf einzigartige und skalierbare Anforderungen zugeschnitten sind." ?Wir fühlen uns geehrt und freuen uns, das EHR-System von AdventHealth zu unterstützen, die größte Epic-Instanz in der Cloud, die durch die private Cloud von Rackspace betrieben wird", so PV SubbaRao, Sr. Vice President, Global Healthcare and Life Sciences. Über Rackspace Technology Rackspace Technology (https://protect.checkpoint.com/v2/___https://www.rackspace.com/___.YzJ1OnBhdWxi YWtlcm5vdGlmaWVkY29tOmM6bzozZWRhNDFlMWVmYjEyYmVjNmRhMmUxMzZmOGYyMmYzODo2OmVjY2I6 MDc5NTkwNTZjNGQ5MDZmZGEyM2MwZGFlNDA4NWU0MTE5NDIxYThlOThiNmU5ZjhjMWEwMDIxNzI5NDZh NjFlMjpwOlQ6Tg) ist ein führender Anbieter von End-to-End-, Hybrid-, Multi- Cloud- und KI-Lösungen. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Reise hin zur Cloud zusammen und ermöglichen es ihnen, Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzusetzen. Medienkontakt: Natalie Silva, publicrelations@rackspace.com (mailto:publicrelations@rackspace.com) °