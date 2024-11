US-Produktion schrumpft im Oktober erneut - minus 0,3 Prozent

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - Die US-Unternehmen haben im Oktober erneut weniger hergestellt.

Die Produktion von Industrie, Versorgern und Bergbau schrumpfte um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie die US-Notenbank Federal Reserve am Freitag in Washington mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten mit einem Rückgang in dieser Größenordnung gerechnet. Im September war die Produktion bereits um 0,5 Prozent gefallen.

Betrachtet man nur die Fertigung in der US-Industrie, kam es im Oktober zu einem Rückgang von 0,5 Prozent. Fachleute hatten dies so vorausgesagt. Der Industriesektor macht in den USA etwa zehn Prozent der Wirtschaftsleistung aus.

Die Industrie hat ihre Talfahrt zuletzt beschleunigt. Der Einkaufsmanagerindex sank im Oktober um 0,7 auf 46,5 Zähler, wie aus der monatlichen Managerumfrage des Institute for Supply Management (ISM) hervorgeht. Das ist der niedrigste Wert seit 15 Monaten. Damit entfernt sich das Barometer weiter von der Wachstumsschwelle von 50 Zählern, die nun schon seit mehr als einem halben Jahr verfehlt wird.

