Bitcoin Kurs steigt wieder über 91.000 Dollar – Rekordhoch im Blick

Nach einer kurzen Verschnaufpause und unmittelbar vor dem Wochenende steuert der Bitcoin wieder in Richtung seines jüngsten Rekordhochs bei rund 93.500 Dollar. In Anbetracht der psychologischen Schlüsselmarke von 100.000 Dollar könnten Anleger immer wieder kalte Füße bekommen.

Gerade über das Wochenende, wenn die traditionellen Börsenpforten geschlossen bleiben, könnten Privatanleger Einfluss auf das Kursgeschehen ausüben und die „Trump-Rallye“ weiter befeuern. Grundsätzlich sollen sich Anleger eine erhöhte Volatilität einstellen.

Liquidität dürfte über das Wochenende niedriger ausfallen – Kurskapriolen denkbar

Die vergleichsweise denkbare geringe Liquidität am Markt über das Wochenende könnte als Nährboden für weitere Kursbewegungen fungieren.

Zudem dürften Investoren verstärkt ein Auge auf die Personalentscheidungen Donald Trumps werfen. Ein „Krypto-Kabinett“ könnte die Weichen für ein kryptofreundliches Washington schon vor Trumps Amtsantritt stellen.

Spätestens im Januar, wenn der designierte US-Präsident Donald Trump in das Weiße Haus einzieht, dürften Anleger ihre Erwartungshaltung erhöhen.

Anleger hoffen neben einer Deregulierung der Branche insbesondere auf die Einführung sogenannter strategischer Bitcoin-Reserven in den Vereinigten Staaten.

Donald Trump hatte im Wahlkampfmodus zudem angekündigt den SEC-Vorsitzenden Gary Gensler entlassen zu wollen. Gensler gilt in Bezug auf Bitcoin und Co als äußerst restriktiv eingestellt.