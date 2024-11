US-Anleihen: Leichte Verluste

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Montag etwas nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) sank um 0,10 Prozent auf 109,42 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 4,45 Prozent.

Dem Anleihemarkt fehlte es an klaren Impulsen. Die im November überraschend verbesserte Stimmung aus US-Häusermarkt bewegte den Anleihemarkt kaum. Der NAHB-Hausmarktindex ist auf den höchsten Stand seit April gestiegen. Ansonsten wurden in den USA keine wichtigen Daten veröffentlicht. Auch an den kommenden Tagen bleibt es datenseitig verhältnismäßig ruhig.

Die US-Anleihen waren nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten unter Druck geraten. Es wird erwartet, dass seine Politik zu einer höheren Inflation und noch größeren Haushaltsdefiziten führen wird. Der Spielraum für weiter Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Fed dürfte also begrenzt sein./jsl/he