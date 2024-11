AKTIE IM FOKUS: Korrektur bei Siemens geht weiter - Bofa streicht Empfehlung

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Kurskorrektur vom Rekordlauf von Siemens hat sich am Dienstag fortgesetzt. Die Papiere der Münchner fielen bis zum Mittag um 3,5 Prozent auf 177,60 Euro. In der Vorwoche hatten sie mit 195,50 Euro einen Höchststand erreicht. 2024 notieren die Papiere noch knapp 5 Prozent im Plus, der Dax bringt auf 13 Prozent Jahresgewinn.

Analyst Alexander Virgo von der Bank of America strich beim leicht erhöhten Kursziel von 200 Euro seine Kaufempfehlung. Er sieht im Geschäftsjahr 2025 nur begrenzte Dynamik und eine schleppende Erholung im Bereich Digital Industries (DI). Das Timing sei hier höchst unklar, aber ein schwaches erstes Quartal und Halbjahr werde das neue Geschäftsjahr bremsen. Stärken im Bereich Smart Infrastructure (SI) und die Impulse vom Kapitalmarkttag seien eingepreist. Virgo kappte seine Schätzungen.

Knapp unter 179 Euro verläuft aktuell die 50-Tage-Linie, an der sich wieder Käufer finden könnten./ag/mis