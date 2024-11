Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Erhöhte Unsicherheit

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Dienstag zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Nachmittag um 0,19 Prozent auf 132,31 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,33 Prozent.

Die Verunsicherung an den Märkten ist hoch. Dazu trägt auch der Krieg von Russland gegen die Ukraine bei. Diese hat nach Moskauer Darstellung sechs ATACMS-Raketen aus US-Produktion auf ein Ziel in Russland abgefeuert. Wenn die Angaben stimmen, wäre es der erste bekanntgewordene Angriff, seit die USA der Ukraine den Einsatz von ATACMS gegen Ziele in Russland erlaubt haben. Beobachter befürchten eine weitere Verschärfung des Kriegs. Neben deutschen Anleihen profitierten US-Anleihen besonders deutlich./jsl/he