Devisen: Euro wenig verändert - Inflation im Euroraum und US-Daten im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich nach den Kursgewinnen zu Wochenbeginn zunächst wenig bewegt. Die Gemeinschaftswährung notierte am Dienstag bei 1,0587 US-Dollar und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,0552 (Freitag: 1,0583) Dollar festgesetzt.

Am Montag hatte der Euro etwas zugelegt und sich damit ein wenig von den jüngsten Verlusten erholt. Gestützt wurde die Gemeinschaftswährung durch Aussagen von Bundesbankpräsident Joachim Nagel. Dieser fürchtet mehr Inflationsdruck in der Eurozone, falls der designierte US-Präsident Donald Trump seine Zollpläne wahr machen sollte. Das könnte die EZB zu einer restriktiveren Geldpolitik zwingen.

Damit richten sich die Augen am späten Vormittag auf die zweite Schätzung der Verbraucherpreise für den Euroraum. Volkswirte erwarten eine Bestätigung der ersten Erhebung, wonach die Inflationsrate im Oktober im Jahresvergleich deutlich auf 2,0 Prozent gestiegen ist.

Am Nachmittag stehen Konjunkturdaten aus den USA auf der Agenda. Analysten rechnen hier im Schnitt mit einem Rückgang der Baubeginn im Oktober. Die Baugenehmigungen aber dürften gestiegen sein./la/mis