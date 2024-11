Scholz: SPD und ich wollen gemeinsam gewinnen

RIO DE JANEIRO (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat bekräftigt, dass er mit der SPD zusammen die Bundestagswahl gewinnen will. "Wir wollen gemeinsam erfolgreich sein", sagte Scholz in einer Pressekonferenz nach Abschluss des G20-Gipfels in Rio de Janeiro. "Gemeinsam, ich und die SPD." Auf die Frage nach seinen Chancen, Kanzlerkandidat zu werden, ging Scholz mit dieser Antwort nicht direkt ein.

Dass jetzt öffentlich über die Aufstellung der SPD für die Bundestagswahl diskutiert werde, sei angesichts der Situation normal, erklärte Scholz. "Aber das ist für die SPD klar und auch für mich: Wir gehen in diese Wahl hinein, erfolgreich aus ihr herauszugehen."/tam/DP/jha