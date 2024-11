AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen bei Rheinmetall - Analysten aber optimistisch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Rheinmetall haben ihren Rekordlauf am Mittwoch zunächst nicht fortgesetzt. Die Papiere der Düsseldorfer kamen zeitweise wieder unter die Marke von 600 Euro zurück, die sie tags zuvor erstmals überschritten hatten. Mit 610 Euro hatten sie ihr Jahresplus auf 112 Prozent ausgebaut. Damit sind sie die Nummer Zwei im Dax hinter den vervierfachten Aktien von Siemens Energy .

Analysten sehen bei Rheinmetall noch kein Ende der Fahnenstange. Simon Keller von Hauck Aufhäuser veröffentlichte erst am Morgen in seinem Nachklapp zum Kapitalmarkttag mit 750 Euro das höchste Kursziel am Markt. Damit sieht er noch fast 23 Prozent Luft über dem Vortagesrekord. Die Düsseldorfer seien für den europäischen Verteidigungsbedarf optimal positioniert, so Keller. Bis 2027 kalkuliert er mit einem durchschnittlichen Wachstum von 32 Prozent per annum.

Aber auch Warburg und Oddo BHF stockten ihre Ziele auf - erstere ebenfalls mit einer 7 vorne. Der Warburg-Branchenkenner Christian Cohrs lobte sehr vielversprechende Gewinnaussichten bis 2027 und ging mit seinem Ziel auf 700 Euro hoch./ag/ajx/stk