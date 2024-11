Aktien Wien Schluss: Nahezu unverändert - Wenig Impulse und Zurückhaltung

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch nach einem Vorzeichenwechsel kurz vor dem Ende minimal leichter aus dem Handel verabschiedet. Der ATX schloss mit minus 0,08 Prozent auf 3.502,28 Punkte und damit klar unter seinem Tageshoch. Am Dienstag war der Index bereits um 1,8 Prozent abgerutscht.

An den europäischen Börsen und an der Wall Street gab es ebenfalls überwiegend Verluste. Diese negative internationale Stimmung drückte auch den ATX in die Verlustzone.

Das Handelsgeschäft sei als impulsarm gewesen und von Zurückhaltung geprägt, hieß es am Markt. Mit Spannung erwartet wird nach US-Börsenschluss der Quartalsbericht von Nvidia , des knapp vor Apple teuersten Unternehmens der Welt.

Am österreichischen Aktienmarkt rückte mit einer Zahlenvorlage Kapsch TrafficCom ins Blickfeld. Der Mautsystemanbieter hat im 1. Halbjahr einen Umsatzanstieg und einen Verlust verzeichnet. Der Auftragseingang war im ersten Halbjahr mit 442 Millionen Euro laut Kapsch "erneut sehr hoch". Die Analysten von Erste Group schrieben in einer ersten Einschätzung der Zahlen, dass die Geschäftsentwicklung bei Kapsch in die richtige Richtung und im Rahmen der Erwartungen verlaufe. Die Kapsch-Titel schlossen dennoch mit einem Abschlag von 3,4 Prozent.

Bei den schwergewichteten Banken gab es keine einheitliche Entwicklung. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International konnten ein deutliches Plus von 1,8 Prozent verbuchen. Bawag verloren hingegen 1,0 Prozent und Erste Group sanken um 1,1 Prozent.

Im Blickfeld standen zudem weitere auffällige Kursveränderungen. Im Technologiebereich rutschten AT&S um 5,1 Prozent ab. Pierer Mobility gaben um elf Prozent nach. Bei sehr geringen Handelsumsätzen sackten die Warimpex-Titel um 15,6 Prozent ab. Die Anteilscheine am Cateringunternehmen Do&Co gewannen hingegen 5,9 Prozent./ste/mik/APA/he