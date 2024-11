ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Fresenius auf 43 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Fresenius von 42 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Management-Team um Vorstandschef Michael Sen habe Fresenius auf Erfolgskurs zurückgeführt, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Wachstumstreiber entwickelten sich aktuell stark und mit der Entschuldung komme der Konzern hervorragend voran. Den Ausgang der US-Wahl sieht der Analyst in Summe positiv für das Unternehmen./ajx/ag

