IRW-News: ÖKOWORLD AG: Dr. Oliver Pfeil wird Vorstandsvorsitzender der Ökoworld AG

Hilden (IRW-Press/20.11.2024) - 20. November 2024 Der Aufsichtsrat der Ökoworld AG hat mit Wirkung zum 1. Januar 2025 Dr. Oliver Pfeil (50) zum Vorstandsvorsitzenden des Hildener Finanzdienstleisters berufen. Der ausgebildete Bankkaufmann und promovierte Wirtschaftswissenschaftler hat zuletzt den Asset Manager EB Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM) als Sprecher der Geschäftsführung geführt und als Chief Investment Officer das Portfoliomanagement geleitet. EB-SIM ist eine Tochter der Evangelischen Bank in Kassel. Zuvor arbeitete er viele Jahre als Portfolio-Manager bei der DWS.

"Glaubwürdige Themenführerschaft in einem vollständig veränderten Marktumfeld für nachhaltige Finanzprodukte dafür steht die Ökoworld. Und dafür steht Dr. Oliver Pfeil mit seiner langen Erfahrung im Sustainable Investment und als Aktienexperte", erklärt Dr. Hermann Falk, Aufsichtsratsvorsitzender der Ökoworld AG. "Nach dem fundierten Veränderungsprozess der letzten 15 Monate wird Herr Dr. Pfeil gemeinsam mit dem bewährten Vorstandstrio ein neues Wachstumskapitel im 50. Jahr der Ökoworld AG öffnen." Als Vorstandsvorsitzender übernimmt Dr. Oliver Pfeil die Ressorts Strategie, Fondsmanagement, Marketing und Presse sowie Investor Relations. Die Zuteilung der anderen Ressorts bleibt unverändert.

"Die Ökoworld ist als glaubwürdiger Pionier nachhaltiger Fonds in Deutschland sehr gut positioniert. Eine zukunftsfähige Geldanlage muss nach meinem Verständnis neben einer hervorragenden finanziellen Performance auch immer die Ökologie, d.h. den Klima-, Arten- und Naturschutz mit im Blick haben. Gemeinsam mit den Vorständen und der gesamten Belegschaft möchte ich dabei helfen, die Ökoworld noch erfolgreicher zu machen. Ich freue mich schon sehr auf die spannende Herausforderung", sagt Dr. Oliver Pfeil.

Andrea Machost, Katrin Hammerich und Torsten Müller haben in den vergangenen Monaten bereits viele Weichen für die Zukunft des Hildener Finanzdienstleisters gestellt. Ein wesentlicher Fokus lag hierbei insbesondere auf dem Ausbau der Beziehungspflege zu Kunden, Aktionären, Partnern und Mitarbeitenden. Weiterhin wurde unter anderem der Vertrieb neu strukturiert und ausgebaut, neue Zielgruppen angesprochen, eine Engagement-Strategie inklusive Proxy Voting und Engagement-Report eingeführt sowie das Portfoliomanagement in Luxemburg gestärkt. "Unserem Ziel, die Ökoworld moderner aufzustellen und auch für jüngere Menschen zu öffnen, sind wir in den vergangenen 15 Monaten einen großen Schritt nähergekommen", sagen Andrea Machost, Katrin Hammerich und Torsten Müller. "Wir freuen uns, diesen Veränderungsprozess ab Januar gemeinsam mit Dr. Oliver Pfeil weiter voranzutreiben."

Die Hildener Ökoworld feiert im kommenden Jahr ihren 50. Geburtstag. Der Finanzdienstleister gilt als Pionier im Bereich nachhaltiger Geldanlagen. Die Ökoworld-Fonds und -Versicherungsprodukte investieren global in Unternehmen, die sich durch ihre Produkte oder Dienstleistungen ethisch, sozial und ökologisch positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auswirken und somit zu einer lebenswerten Zukunft beitragen. Das Gesamtvolumen aller von Ökoworld konzipierten Investmentfonds liegt aktuell bei rund 3 Milliarden Euro. Ökoworld-Fonds werden regelmäßig ausgezeichnet. Erst vor kurzem erhielt der Ökovision Classic die Bestnote von Stiftung Warentest. Weitere Informationen gibt es unter www.oekoworld.com im Internet.

Über die ÖKOWORLD-Gruppe

ÖKOWORLD ist der Pionier des nachhaltigen Investierens in Deutschland. Die ÖKOWORLD-Investmentfonds lenken die Gelder ihrer Anleger ausschließlich in konsequent nachhaltige Unternehmen. Die Investitionsziele werden vom hausinternen Nachhaltigkeits-Research sowie unabhängigen Experten auf ethischen Anspruch, ökologische Kriterien sowie Sozialverträglichkeit geprüft. Die ÖKOWORLD-Gruppe ist unabhängig von Banken, Versicherungen und Konzernen.

