Symrise will schwedisches Biotech-Unternehmen Probi komplett übernehmen

HOLZMINDEN/LUND (dpa-AFX) - Der Probi-Hauptaktionär Symrise will sich seine schwedische Biotech-Beteiligung einverleiben. Für jede ausstehende Aktie wolle der Hersteller von Duft- und Geschmacksstoffen 350 schwedische Kronen (30,24 Euro) in bar zahlen, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch mit. Die Offerte entspreche einer Prämie von 42 Prozent gegenüber dem Schlusskurs am Dienstag. Insgesamt wird der Probi-Zukauf mit knapp vier Milliarden Kronen (344 Mio Euro) bewertet.

Anteilseigner können voraussichtlich das Angebot ab dem 18. Dezember annehmen. Die Frist endet Mitte Januar 2025. Symrise hält bereits knapp 70 Prozent der Anteile an Probi. Die nach Symrise größten Anteilseigner Fjärde AP-fonden und Moneta Asset Management haben zudem bereits das Angebot akzeptiert - sie kommen auf knapp 18 Prozent der ausstehenden Anteile. Sobald Symrise mehr als 90 Prozent aller Aktien besitzt, soll Probi den Angaben zufolge von der Börse genommen werden./ngu/stk