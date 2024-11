AKTIE IM FOKUS 2: Nvidia nach Rekord auf Richtungssuche

(neu: Überschrift, aktuelle Kurse, Rekordhoch)

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Nvidia sind am Donnerstag gleich zu Beginn auf ein Rekordhoch von 152,89 US-Dollar gesprungen. Damit honorierten die Titel des KI-Halbleiterspezialisten den am Vortag nachbörslich veröffentlichten Zwischenbericht. Anschließend kämpften sie allerdings um eine klare Richtung - zuletzt stand ein Plus von 0,9 Prozent zu Buche. Den erneut starken Zahlen stand ein eher defensiver Ausblick auf das laufende Quartal gegenüber.

Seit Jahresbeginn hat sich der Aktienkurs gut verdreifacht. Zuletzt war es Nvidia mit einer Rekordrally einmal mehr gelungen, Apple als wertvollstes Unternehmen der Welt abzulösen. Der aktuelle Börsenwert von Nvidia beträgt rund 3,6 Billionen Dollar, verglichen mit knapp 3,5 Billionen Dollar beim iPhone-Hersteller. Nvidia ist an der Börse mehr wert als alle im Dax notierten Unternehmen zusammen genommen. Insofern lag die Messlatte für positive Überraschungen des Unternehmens auch sehr hoch.

Der KI-Boom ist für den Chip-Konzern zu einer Goldgrube geworden. Im dritten Quartal sprang der Umsatz um 94 Prozent hoch. Der Gewinn wurde mit 19,3 Milliarden Dollar mehr als verdoppelt. Für das laufende Vierteljahr sagte Nvidia einen Umsatz von 37,5 Milliarden Dollar voraus - mit der Einschränkung, dass er um zwei Prozent höher oder niedriger ausfallen könne. Das entsprach weitgehend den Markterwartungen. Einige Experten hatten sich jedoch noch höhere Erlöse erhofft.

Die Quartalszahlen seien hervorragend ausgefallen und hätten bei Umsatz und Gewinn einmal mehr über den Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets. Was aber in den Köpfen hängenbleiben dürfte, sei ein möglicherweise nicht mehr ganz so atemberaubendes Wachstum in der Zukunft. Langfristig orientierte Anleger sollten sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen lassen, denn das Unternehmen sei nicht ohne Grund zum weltweit wertvollsten aufgestiegen. "Die Aktie befindet sich weiterhin in einem klaren Aufwärtstrend, mit der Aussicht auf neue Rekorde. Möglicherweise wird Nvidia auch das erste Vier-Billionen-Dollar-Unternehmen", so Oldenburger.

Quartalsergebnisse und Ausblick seien solide gewesen, schrieb JPMorgan-Analyst Harlan Sur in einer ersten Reaktion. Zudem befinde sich die Nachfrage mit Blick auf 2025 über dem Angebot. Für Vivek Arya von der Bank of America liegt der Ausblick zwar etwas unter den optimistischsten Erwartungen, sei aber dennoch stark. Die Zeichen stünden gut für ein starkes Jahr 2025.

Das dritte Geschäftsquartal habe mit den übertroffenen Erwartungen und höher gesteckten Zielen erneut Maßstäbe gesetzt, aber etwas anders verteilt als gedacht, sagte Deutsche-Bank-Experte Ross Seymore. Er sieht insgesamt mehr Positives als Negatives, betonte aber, dass Vieles bereits eingepreist sei.

"Nvidia, das Kronjuwel der KI-Revolution, lieferte eine weitere Runde durchschlagender Ergebnisse, die die hochgesteckten Erwartungen der Wall Street übertrafen", lobte Stephen Innes von SPI Asset Management. "Dies ist die Art von Zahlen, die den KI-Traum am Leben erhalten und die Anleger begeistern. Nvidia bleibt der unangefochtene Marktführer bei KI, angetrieben von einer ungebrochenen Nachfrage und einer visionären Führung", so Innes./edh/ajx/stk/gl/he