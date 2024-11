ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Nvidia auf 'Buy' - Ziel 150 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 150 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Quartalsbericht sei stark gewesen, vor allem im Kerngeschäft Data Center, schrieb Analyst Toshiya Hari am Mittwoch nach den Zahlen./ag/zb

