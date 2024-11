Der KI-Revolution eine Dividende abringen: Diese 5 Dividendenaktien profitieren von der Künstlichen Intelligenz

Die Künstliche Intelligenz verändert gerade so gut wie jede Branche – und das nicht nur bei High-Tech-Unternehmen. Viele etablierte Konzerne nutzen KI, um Prozesse zu verbessern, neue Produkte zu entwickeln oder ihre Marktposition zu stärken.

Auch Dividenden-Investoren können von diesem Megatrend profitieren! Es gibt nämlich einige Dividendenaktien, die stabil ausschütten und in Sachen KI vorne mitspielen.

In diesem Artikel möchte ich fünf Dividendenaktien vorstellen, die Nießnutzer der KI-Revolution sind. Langfristig orientierte Anleger können mit diesen Unternehmen im Depot gewissermaßen gleich doppelt profitieren.

5 Dividendenaktien, die von der KI-Revolution profitieren

1. Microsoft – Dividende und Wachstum vereint

Microsoft (WKN: 870747) ist ein Klassiker unter den Dividendenaktien und einer der größten Profiteure der KI. Mit Produkten wie Azure AI und OpenAI-Partnerschaften wie ChatGPT hat Microsoft eine solide Basis für weiteres Wachstum im KI-Bereich geschaffen. Diese Investitionen könnten die Umsätze über Jahre hinweg steigern – und die Dividenden damit ebenso. Langfristig orientierte Anleger bekommen hier also eine Kombination aus technologischem Fortschritt und solider Dividende.

2. NVIDIA – der KI-Chip-Gigant mit Potenzial

Auch wenn NVIDIA (WKN: 918422) nicht klassisch als „Dividendenaktie“ gesehen wird, lohnt sich ein Blick auf den KI-Chip-Giganten. NVIDIA stellt die leistungsstarken GPUs her, die für KI-Anwendungen unverzichtbar sind. Die Dividende ist aktuell zwar bescheiden, aber das Unternehmen hat sie über die Jahre beständig erhöht. Wenn KI immer mehr an Bedeutung gewinnt, könnte auch NVIDIA seine Ausschüttungen verstärken. Für Dividendenjäger, die ein wenig Wachstum suchen, ist NVIDIA daher eine spannende Option.

3. IBM – Solide Dividende plus KI-Expertise

IBM (WKN: 851399) hat sich in den letzten Jahren stark auf KI ausgerichtet, besonders mit Watson und Cloud-Lösungen für Unternehmen. IBM steigert seit 29 Jahren die Dividende und ist damit eine sehr solide Dividendenaktie. Wer in ein traditionsreiches Unternehmen investieren möchte, das den Sprung in die KI-Zukunft geschafft hat, findet hier die perfekte Balance aus Stabilität und Innovation.

4. ABB – KI in der Industrieautomation

Der Schweizer Industriegigant ABB (WKN: 919730) nutzt KI zur Optimierung industrieller Prozesse und Automatisierung. KI-gestützte Lösungen in der Robotik und im Energiemanagement machen ABB zu einem wichtigen Akteur im KI-Bereich für die Industrie. Die Dividendenpolitik von ABB ist stabil und wachstumsorientiert, was sie zu einer interessanten Wahl für Anleger macht, die neben soliden Ausschüttungen auch eine gute Zukunftsperspektive suchen.

5. Cisco – Netzwerk-Technologie meets KI

Cisco Systems (WKN: 878841) ist ein weiterer solider Dividendenzahler, der von der KI-Welle profitiert. Cisco entwickelt Netzwerktechnologien, die für KI-Anwendungen notwendig sind, und investiert zunehmend in KI-basierte Sicherheitslösungen und Cloud-Produkte. Das Unternehmen zahlt eine zuverlässige Dividende und bietet mit seinen KI-Investitionen eine langfristige Perspektive für Anleger, die auf stetiges Einkommen setzen.

Mit Dividendenaktien von der KI-Revolution profitieren: Eine Überlegung wert

Diese fünf Dividendenaktien zeigen, dass Künstliche Intelligenz nicht nur etwas für spekulative Technologie-Investoren ist. Auch Dividenden-Investoren können in den Megatrend einsteigen, ohne auf stabile Ausschüttungen zu verzichten. Wer langfristig denkt und sich auf Unternehmen konzentriert, die KI für ihre eigenen Zwecke einsetzen, könnte von einer Mischung aus Wachstum und regelmäßigen Dividendenzahlungen profitieren.

