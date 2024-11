IRW-News: Bolt Metals Corp.: Bolt Metals will sich angesichts der erneuten Konzentration auf einheimische Ressourcen als führendes Unternehmen in der Mineralexploration in den USA positionieren

IRW-PRESS: Bolt Metals Corp.: Bolt Metals will sich angesichts der erneuten Konzentration auf einheimische Ressourcen als führendes Unternehmen in der Mineralexploration in den USA positionieren

Vancouver, B.C. - 21. November 2024 / IRW-Press / Bolt Metals Corp. (Bolt oder das Unternehmen) (CSE: BOLT) (FWB: A3D8AK) (OTCQB: PCRCF), ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Identifizierung und Erschließung von Kupfer- und anderen kritischen Minerallagerstätten konzentriert, ist stolz darauf, seine eigenen Ziele mit dem erneuten Fokus Amerikas auf die Stärkung der einheimischen Industrien in Einklang zu bringen. Während die America First-Agenda der Trump-Regierung eine Rohstoffunabhängigkeit durch inländische Quellen und das Wirtschaftswachstum im Inland priorisiert, engagiert sich Bolt Metals für die Förderung von Explorationsprojekten, die den Grundstein für eine widerstandsfähige, selbstständige Lieferkette legen.

Die Zukunft der amerikanischen Industrie im Blick

Kupfer und mehrere andere Mineralien sind für eine moderne Infrastruktur, erneuerbare Energien und die nationale Verteidigung von entscheidender Bedeutung. Während die weltweite Nachfrage nach diesen wichtigen Mineralien wächst, ist Bolt Metals führend bei der Identifizierung viel versprechender potenzieller inländischer Entdeckungen, die die Abhängigkeit der USA von ausländischen Importen verringern werden. Der Fokus der Trump-Ära auf den Abbau regulatorischer Hindernisse und die Stärkung der amerikanischen Industrie bietet ein ideales Umfeld für Unternehmen wie Bolt Metals, um erfolgreich zu sein.

Die Fokussierung der Trump-Regierung auf die Förderung der amerikanischen Energie- und Rohstoffindustrie hat einen Weg für Explorationsunternehmen geschaffen, um eine entscheidende Rolle bei der Sicherung der wirtschaftlichen Zukunft des Landes zu spielen, sagte Branden Haynes, CEO von Bolt Metals. Wir sind stolz darauf, uns dieser Vision anzuschließen, indem wir einheimischen Explorationsbemühungen Priorität einräumen, die zu Schaffung von Arbeitsplätzen, Innovation und einer verbesserten nationalen Sicherheit führen können.

Investition in Entdeckungen

Als Teil seines Engagements zur Förderung des Wachstums plant das Unternehmen, Explorationsinitiativen in Montana zu beschleunigen, wobei der Schwerpunkt auf seinem zu 100 % kontrollierten Konzessionsgebiet Soap Gulch liegt, einer wichtigen Metallentdeckung, die vor über 40 Jahren gemacht wurde. Die Strategie des Unternehmens wird moderne Explorationstechniken bei Soap Gulch beinhalten, um ein Verständnis für dessen volles geologisches Potenzial zu gewinnen und zu erfahren, wie es Teil der amerikanischen Rohstoffversorgung werden könnte.

Fundament für die amerikanische Rohstoffunabhängigkeit

Kupfer und andere strategische Mineralien sind für die Zukunft des Landes von entscheidender Bedeutung und ermöglichen Fortschritte bei der grünen Energie, der Modernisierung der Infrastruktur und der Verteidigung. Der Fokus von Bolt Metals auf die Aufdeckung und Erschließung ungenutzter inländischer Ressourcen ist ein entscheidender Schritt beim Aufbau einer Lieferkette, die Amerikas industrielle und strategische Ziele unterstützt.

Über Bolt Metals

Bolt Metals ist ein zukunftsweisendes Unternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung hochgradiger Kupfer- und kritischer Mineralprojekte in Tier-1-Gerichtsbarkeiten konzentriert. Mit einem disziplinierten Ansatz hinsichtlich kostengünstiger Fusionen und Übernahmen sowie einer effizienten Projektbewertung nutzen wir internes technisches Know-how, historische Daten und strategische Standorte, um einen erheblichen Mehrwert für die wachsende Nachfrage nach Elektrifizierung und erneuerbaren Energien zu erzielen. Unsere Vorzeigeprojekte Soap Gulch und Switchback heben das Potenzial für hochgradige Entdeckungen hervor, die mit der Energiewende in Einklang stehen.

Bolt Metals Corp.

Branden Haynes - Direktor und CEO

(604) 817-1595

info@boltmetals.com

Hinweis für den Leser

Diese Pressemitteilung kann Aussagen enthalten, die zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Die Wörter können, potenziell, sollten, würden, könnten, werden, beabsichtigen, planen, antizipieren, glauben, schätzen, erwarten und ähnliche Ausdrücke sollen solche zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Zu diesen Aussagen gehören unter anderem Aussagen zu dem geplanten Forward Split und der Bereitstellung von Dienstleistungen im Rahmen der Marketingvereinbarung. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantien für zukünftige Geschäftsaktivitäten darstellen und mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind und dass die zukünftigen Geschäftsaktivitäten des Unternehmens erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, und daher wird den Lesern empfohlen, sich auf ihre eigene Bewertung solcher Unsicherheiten zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77548

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77548&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA0976923056

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.