Aktien Wien Schluss - Wenig Bewegung

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Freitag gut behauptet geschlossen. Der heimische Leitindex ATX beendete den Tag mit einem kleinen Plus von 0,22 Prozent bei 8.532,66 Punkten. An anderen Börsen in Europa ging es etwas deutlicher nach oben. Schlechte Wirtschaftsdaten hatten die Börsen im Tagesverlauf zeitweise ins Minus geschickt, bis Handelsschluss konnten sich die Märkte aber wieder in die Gewinnzone vorarbeiten.

Die am Vormittag gemeldeten Wirtschaftsdaten aus Europa waren überraschend schwach ausgefallen. So haben die Einkaufsmanagerindizes für den Euroraum im November die Erwartungen verfehlt. Deutlich hatte sich dabei die Stimmung im Dienstleistungssektor eingetrübt. Der Indikator fiel unter die Wachstumsschwelle. In der sowieso schon stark schwächelnden Industrie geriet der Indikator zudem weiter unter Druck.

Die schlechten Daten machen auch weitere Zinssenkungen der EZB wahrscheinlicher und brachten damit europaweit vor allem die Aktien von Banken unter Druck. In Wien fanden sich die Titel der Raiffeisen International mit einem Minus von 1,3 Prozent unter den größten ATX-Verlierern. Erste Group und BAWAG schlossen hingegen kaum verändert.

Größere Nachfrage gab es hingegen in Europa in den Aktien von Immobilienkonzernen, die von Zinssenkungen profitieren würden. Im ATX fanden sich die Titel der CA Immo mit einem Plus von 1,6 Prozent ebenfalls unter Tagesgewinnern.

Die größten Gewinner im ATX waren Mayr-Melnhof mit einem Plus von 2,4 Prozent. Gut gesucht waren auch Voestalpine-Aktien und stiegen um 1,8 Prozent. Die größten ATX-Verlierer waren die Titel des Leiterplattenherstellers AT&S mit einem Minus von 2,2 Prozent.

Abseits des ATX schossen die Aktien der KTM-Mutter Pierer Mobility um 15,7 Prozent nach oben. Laut einem Bericht der "Salzburger Nachrichten" gibt es Hinweise darauf, dass der Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz an einem Einstieg beim Motorradhersteller KTM interessiert sein könnte. Die KTM-Mutter dementierte aber mittlerweile: "Als Reaktion auf die heutigen Zeitungsmeldungen stellt Pierer Mobility klar, dass es keine Gespräche über den Einstieg von Mark Mateschitz bei der Pierer Mobility und KTM gibt", hieß es am Freitag in einer Mitteilung./mik/ste/APA/nas