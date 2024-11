Brasiliens Polizei wirft Bolsonaro Verwicklung in Putsch vor

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

- von Ricardo Brito

Brasilia (Reuters) - In Brasilien wirft die Polizei Ex-Präsident Jair Bolsonaro die Verwicklung in einen versuchten Putsch vor.

In einem am Donnerstag eingereichten Bericht der Bundespolizei werden insgesamt 37 Personen genannt, darunter die ehemaligen Justiz- und Verteidigungsminister von Bolsonaro. Die mutmaßlichen Verschwörer sollen geplant haben, nach der Wahlniederlage Bolsonaros 2022 die demokratische Grundordnung mit Gewalt zu beseitigen. In einer ersten Stellungnahme schrieb der Ex-Präsident auf dem Kurznachrichtendienst X, das Oberste Gericht und die Ermittler seien "kreativ" gewesen. Er müsse die Vorwürfe zunächst mit seinem Anwalt prüfen. Nach der Vorlage des Berichts beim Obersten Gericht muss die Staatsanwaltschaft nun über eine Anklage entscheiden.

Am Dienstag waren bereits fünf Personen wegen einer mutmaßlichen Verwicklung in den Komplott festgenommen worden. Sie sollen geplant haben, Präsident Luiz Inacio Lula da Silva nach dessen Wahlsieg 2022 ermorden. Lula selbst sagte am Donnerstag, er habe Glück, dass er noch am Leben sei. Aus Polizeikreisen erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters, dass es Belege gebe für Bolsonaros "volle Kenntnis" des Plans.

Der rechte Politiker hat nie seine Niederlage im Oktober 2022 eingeräumt. Er verließ Brasilien kurz vor Lulas Amtseinführung und reiste nach Florida. Im Januar 2023 kam es dann zu Ausschreitungen, als seine Anhänger aus Protest gegen dessen Wahlniederlage Regierungsgebäude stürmten. Bolsonaro kehrte nach Brasilien zurück und hat jegliches Fehlverhalten bestritten. Seine Partei ist fest entschlossen, ihn zu ihrem Präsidentschaftskandidaten im Jahr 2026 zu machen.

