EQS-News: Joachim Herz Stiftung investiert in LAIQON AG als neuer Ankerinvestor

Corporate News

Joachim Herz Stiftung investiert in LAIQON AG als neuer Ankerinvestor

Langfristige Perspektive und beschleunigtes Wachstum als gemeinsame strategische Ziele von LAIQON und der Joachim Herz Stiftung

Beteiligung von knapp 10 % durch Barkapitalerhöhung ohne Bezugsrecht

Durchfinanzierung der LAIQON durch Bruttoemissionserlös in Höhe von 12,6 Mio. EUR ermöglicht weitere Wachstumsskalierung

Hamburg, 22.11.2024

Die LAIQON AG (LQAG) gibt bekannt, dass sich die Hamburger Joachim Herz Stiftung als strategischer Investor im Rahmen einer Barkapitalerhöhung ohne Bezugsrecht an dem Premium Wealth Spezialisten beteiligt. Dafür haben beide Parteien heute eine Investmentvereinbarung unterschrieben. Die Joachim Herz Stiftung wird nach Durchführung einer Barkapitalerhöhung 9,93 % am Grundkapital der Gesellschaft halten und damit ein neuer Ankerinvestor der LAIQON AG sein.

Das Engagement der Joachim Herz Stiftung zielt auf eine langfristige Investition in die Unternehmensentwicklung, das Wachstum und die kommunizierte Unternehmensstrategie der Gesellschaft. Zentrales Ziel der Partnerschaft ist die Entwicklung von Innovationen, im Fokus stehen dabei die drei Megatrends Digitalisierung 4.0, KI-Nutzerzentrierung und Nachhaltigkeit der Finanzbranche als Basis für den USP der LAIQON AG. „Wir sehen große Chancen in diesem Investment und teilen die Strategie des Vorstands der LAIQON AG. LAIQON gehört mit seiner KI-Tochter LAIC zu den Vorreitern für Künstliche Intelligenz und Nutzerzentrierung und hat einen starken Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen. Diese Strategie als ein Innovationsführer im deutschen Asset- und Wealth Management-Markt ergänzt sich hervorragend mit den Zielen unserer Stiftung zur Innovationsförderung“, so Ulrich Müller, Vorstand der Joachim Herz Stiftung.

Dipl.-Ing. Achim Plate, Chief Executive Officer (CEO) der LAIQON AG fügt hinzu: „Wie auf der Hauptversammlung 2024 angekündigt, war es mein Bestreben, für LAIQON einen weiteren Ankeraktionär als langfristigen strategischen Investor zu finden, der unser Verständnis von modernem, innovativen Asset- und Wealth Management teilt. Die Investition der Joachim Herz Stiftung und das damit verbundene Vertrauen einer so renommierten Stiftung in unsere Strategie bestätigt unseren bisherigen Weg und motiviert uns für die nächsten Wachstumsschritte.“

Zur Umsetzung der Investmentvereinbarung haben Vorstand und Aufsichtsrat der LAIQON heute die Durchführung einer wertpapierprospektfreien Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre um 2.100.000,00 EUR unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2024 beschlossen. Die Joachim Herz Stiftung hat sich dabei verpflichtet, im Rahmen der Privatplatzierung 2.100.000 neue Aktien zum Platzierungspreis von 6,00 EUR je neue Aktie zu übernehmen. Der Platzierungspreis liegt damit ca. 18 % über dem aktuellen Börsenkurs (XETRA Schlusskurs 21.11.2024) der LAIQON AG. Das Grundkapital der LAIQON AG erhöht sich mit der Durchführung dieser Barkapitalerhöhung auf 21.139.818,00 EUR.

Der Bruttomittelzufluss aus der Barkapitalerhöhung beläuft sich auf 12,6 Mio. EUR und wird insbesondere für den Aus- und Aufbau weiterer Vertriebskooperationen und strategischer Partnerschaften des LAIQON-Konzerns sowie zur Weiterentwicklung der Digital Asset Plattform 4.0 und des WealthTech LAIC verwendet werden.

Dazu Dipl.-Ing. Achim Plate: „Mit der Investition der Joachim Herz Stiftung ist unsere Durchfinanzierung der 6-jährigen Aufbauleistung seit 2019 zu einem modernen, innovativen Qualitätsanbieter als Premium Wealth Spezialist abgeschlossen. Damit schaffen wir außerdem die Voraussetzungen für die nächste Wachstumsphase mit weiteren Vertriebskooperationen und strategischen Partnerschaften zur Erreichung des Ziels der Dividendenfähigkeit bis spätestens in 2027.“

Über die Joachim Herz Stiftung:

Die Joachim Herz Stiftung wurde 2008 in Hamburg gegründet und gehört zu den großen deutschen Stiftungen. Sie fördert innovative, anwendungsbezogene Forschungsvorhaben an den Schnittstellen von Wirtschaft, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften und Medizin. Ferner unterstützt sie in der Bildungsförderung talentierte Auszubildende auf ihrem Karriereweg mit Blick auf internationale Erfahrungen, persönliche Kompetenzen und die digitale Transformation in der beruflichen Bildung. Ergänzt werden diese Handlungsfelder durch die Förderung von Vorhaben im deutsch-amerikanischen Austausch.

Das Stiftungskapital der Joachim Herz Stiftung ist überwiegend unternehmerisch investiert und gebunden. Der Großteil des Kapitals ist mittelbar bei der Beiersdorf AG angelegt. Daneben verfügt die Stiftung über ein Immobilienportfolio in den USA und in Deutschland. Ergänzt wird das Vermögen durch ein breit diversifiziertes Wertpapierportfolio. Bei allen Anlageentscheidungen wird das Ziel verfolgt, das Vermögen dauerhaft real zu erhalten und laufende Erträge zu erwirtschaften.

Weitere Informationen unter: https://www.joachim-herz-stiftung.de/

Über die LAIQON AG:

Die LAIQON AG (LQAG, ISIN: DE000A12UP29) ist ein stark wachsender Premium Wealth Spezialist mit Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen mit einem verwalteten Vermögen von rund 6,5 Mrd. EUR (Stand: 30.06.2024). Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg und Büros in Frankfurt, München und Berlin bietet institutionellen und privaten Anlegern ein Portfolio aus aktiv- und KI-gemanagten Fonds sowie individuelle Vermögensverwaltung an. Mit seiner KI-Tochter LAIC® und dem selbst entwickelten LAIC ADVISOR® gehört LAIQON zu den Vorreitern für Künstliche Intelligenz im Asset Management. LAIQON setzt auch bei seinen Prozessen und im Datenmanagement auf modernste Plattform-Technologie. Dank seiner voll integrierten Digitalen Asset Plattform (DAP 4.0) kann die LAIQON Gruppe ihren Service vom Onboarding bis zum Reporting voll digital abbilden, skalieren und ihre Produkte und Services Dritten als White-Label-Partner zur Verfügung stellen.

Weitere Informationen unter: https://laiqon.ag/

Kontakt:

Hendrik Duncker

IR/PR

LAIQON AG

An der Alster 42

20099 Hamburg

Tel: +49-40-325678-145

Fax: +49-40-325678-99

Mail: ir@laiqon.com

