Nordkorea wirft USA Provokationen vor und warnt vor Atomkrieg

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Seoul (Reuters) - Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat den USA Provokationen und Schüren der Spannungen vorgeworfen.

Das Risiko eines Atomkriegs auf der koreanischen Halbinsel sei nie so groß gewesen wie heute, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur KCNA Kim am Donnerstag. Dieser habe in einer Rede bei einer Militärausstellung in Pjöngjang erklärt, er habe versucht, mit der Regierung in Washington zu verhandeln. Das Ergebnis habe lediglich die "aggressive und feindliche" Politik der USA gegen Nordkorea unterstrichen. Eine Stellungnahme der USA lag zunächst nicht vor. Nordkoreanische Soldaten sollen auf russischer Seite im Ukraine-Krieg im Einsatz sein. Die USA und andere westliche Staaten haben dies scharf kritisiert.

(Bericht von Hyonhee Shin; Geschrieben von Scot W. Stevenson; Redigiert von Hans Busemann; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)