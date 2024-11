Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu designierte US-Geheimdienstchefin

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu designierte US-Geheimdienstchefin:

"Ein frisch wiedergewählter US-Präsident setzt an die Spitze seiner Geheimdienste eine Frau, deren Positionen von denen des Kreml nicht zu unterscheiden sind. Und übergibt damit dem Widersacher Wladimir Putin freiwillig den Zugang zu Amerikas höchsten Staatsgeheimnissen. Gegenüber Donald Trump ist Tulsi Gabbard genauso ergeben. Sie dürfte ihm die Geheimdienstunterrichtungen vorlegen, die seinen Vorstellungen entsprechen. Neben Matt Gaetz als Justizminister, Pete Hegseth als Verteidigungsminister ist Gabbard die dritte völlig unqualifizierte Person, die in der zweiten Amtszeit Trumps in ein Schlüsselamt aufsteigen soll. Gewiss ein guter Weg, Putins Ziel zu erreichen, die USA von innen zu demontieren. Die letzte Hoffnung liegt nun im Senat, der die Macht hat, den schlimmsten Schaden von den USA abzuwenden."/yyzz/DP/nas