ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Siemens Energy auf 70 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siemens Energy von 35 auf 70 Euro verdoppelt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz der 300-Prozent-Rally in diesem Jahr biete die Aktie des Energietechnikkonzerns weitere 50 Prozent Aufwärtspotenzial, schrieb Analyst Philip Buller in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Denn die Windkraftsparte des Unternehmens werde ungerechtfertigterweise immer noch negativ bewertet. Nehme man noch das Potenzial der boomenden Gas- und Netzgeschäfte hinzu, werde die wahre Bewertung des Unternehmens noch deutlicher./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2024 / 19:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

